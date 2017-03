Kapwerkzaamheden bij Haddock hervat, relletje om twitterbericht raadslid

ALMERE – De kapwerkzaamheden bij jachthaven Haddock op het toekomstige Floriadeterrein worden woensdag weer hervat. Dat heeft de gemeente laten weten nadat de eigenaar van de haven de werkzaamheden vrijdag stil had leggen.

Volgens de eigenaar, Philippe van Thiel, werd er illegaal gekapt omdat het broedseizoen begonnen is. Dit is echter volgens de gemeente niet zo. Van Thiel had melding gemaakt bij de provincie en de handhavingsdienst Omgevingsdienst Flevoland&Gooi en Vechtstreek(OFVG). Die hebben volgens de gemeente een controle uitgevoerd en geconstateerd dat er geen sprake is van ’overtredingen’. ,,Er wordt gewerkt volgens de regels die zijn vastgelegd in een gedragscode en er is vooraf aan de kamp door iemand met ecologische kennis een inventarisatie gedaan”, zo laat de OFVG weten.

Volgens de gemeente was Van Thiel ook op de hoogte van dat er tientallen bomen voor zijn deur zouden verdwijnen.

Relletje

Het bericht dat er weer begonnen werd met kappen was voor PvdA-gemeenteraadslid John van der Pauw op het sociale medium Twitter reden om zich af te vragen ’Waar zal de Floriade-terrorist nu zijn publicitaire slag nu weer slaan om het blazoen van stad en evenement te besmeuren?’ Het bericht was volgens Van der Pauw gericht aan PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk die vanwege de kap op het eiland Utopia wethouder Frits Huis een lid noemde van de Floriade-maffia.

PvdA-wethouder Tjeerd Herrema, verantwoordelijk voor het project de Floriade, reageerde op het bericht van zijn partijgenoot dat hij de woorden maffia en terrorist ongepast vindt en dat de heren daarmee moeten kappen. De berichten op Twitter leverde meerdere reacties op.