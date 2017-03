Kappen Utopia ook nodig voor veiligheid Grow Festival

ALMERE – Het besluit van de gemeente om bomen op het eiland Utopia in het Weerwater te kappen had niet alleen met veiligheid of onderhoud te maken. Het komt ook doordat het festival Grow voor eind juni op het eiland gepland staat. Dat blijk uit een brief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd na het debat van vorig week in de raad.

Een groot deel van de bomen op het eiland werd eerder al gekapt, maar uit een brief richting bewoners bleek dat de gemeente er vanwege de essentaksterfte nog een aantal van ongeveer 150 wil kappen. Dat zou dan tijdens het broedseizoen moeten gebeuren en daar hadden de fracties van de PVV en GroenLinks vorige week bedenkingen over tijdens het door de PVV aangevraagd debat met wethouder Frits Huis die verantwoordelijk is voor het onderhoud in de stad. De PVV vond dat toen al onzin en gaf aan dat het volgens hen met de ’Floriademaffia’ had te maken. Iets waar Huis afstand van nam, maar uit de brief blijkt het toch wel degelijk vanwege het festival dat door de Urban Greeners, de jongerenorganisatie van de Floriade, te maken heeft.

,,Naast de maatschappelijke discussie en de veiligheid, vinden wij het ook belangrijk om de op grond van het masterplan Floriade gemaakte afspraken met de Urban Greeners over het festival Grow na te komen”, zo schrijft het college in de brief. Het college heeft een gesprek met de organisatie van het festival gehouden over of het misschien mogelijk is om oplossingen te vinden om het festival toch op Utopia op 24 juni te houden. Een mogelijkheid is om minder bezoekers toe te laten.

De mogelijkheid dat vallende takken of bomen voor onveilige situaties gaan zorgen wil de gemeente nu dus oplossen door die bomen alsnog, zonder daarbij broedende vogels te storen, te kappen. Wanneer en om hoeveel bomen dat exact gaat staat niet in de brief. De woordvoerder van Huis kon desgevraagd ook niet aangeven wanneer ze de kap willen starten.

Vergunning

Opvallend is dat de vergunning voor het evenement nog niet is verleend. Die is in december aangevraagd. Vraag is onder meer of het festival wel aan alle veiligheidseisen kan voldoen op het eiland. Het terrein is namelijk alleen via het water of via een bruggetje te bereiken. De gemeente laat weten dat er op het moment nog naar de aanvraag wordt gekeken. ,,We hebben een veiligheidsplan ingediend bij de gemeente en dat moet dan worden goedgekeurd. Het is inderdaad niet bereikbaar voor de brandweer, maar we hebben op het terrein van die kleine hele mobiele brandweerautootjes staan. Het is afwachten of de gemeente dat voldoende vindt”, aldus Maarten Hupkes namens het festival. ,,Daarnaast zijn we dus in overleg over het aantal bezoekers. Wij hopen op tussen de tweeduizend en drieduizend bezoekers, maar als dat er vanwege de veiligheid minder moeten worden dan horen we dat wel. Daar zijn we dus in over in overleg.”