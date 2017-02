Kalkman in internationale Hall off Fame

ALMERE – De Almeerse Monique Kalkman, voormalige topspeelster in het rolstoeltennis en inmiddels al weer enkele jaren als rolstoelgolfster actief, werd begin dit jaar samen met onder andere toptennissters Martina Hingis en Martina Navratilova opgenomen in de Hall off Fame van het internationale tennis, een museum gelegen in de stad Newport in de Amerikaanse staat Rhode Island. Ze is deze week even in Almere.

Tijdens de Australian Open in januari werd de Almeerse voorgedragen en in juni volgt dan het officiële deel in Amerika. Ze won in het verleden vier gouden medailles op de Paralympische Spelen, waarvan de eerste in 1984 als tafeltennisster. In 1992 pakte ze tennisgoud in zowel het enkel- als het dubbelspel en in 1996 in het dubbel en ze won in totaal zeventien keer een Grandslam tennistoernooi. Inmiddels is ze al weer een flink aantal jaren, in 1997, gestopt met tennis en richt ze zich op golf. Ze speelt competitie bij Almeerderhout en komt uit voor het Nederlands team. Komende zomer doet ze met dat team mee aan het EK in Portugal. ,,Ik vertrek later deze week naar Zuid-Afrika om daar een clinic en een lezing te geven en om te trainen. De omstandigheden zijn daar op het moment beter dan hier. Helemaal omdat ik afgelopen jaar een tijd niets heb kunnen doen vanwege een blessure aan mijn elleboog en schouder in mijn arm waar ik mee sla. Ik hoop dan gewoon competitie te kunnen spelen, dan het EK en daarna dus naar Amerika voor het officiële deel van de Hall of Fame. Ik werd vorig jaar gebeld door de organisatie dat ze me wilden voordragen en in Australië werd dat bekendgemaakt. Dat was wel een bijzonder moment. Daarna ben ik nog een paar weken op vakantie gegaan en nu dus weer even in Almere”, vertelt Kalkman, die in haar tienerjaren kanker kreeg en daar een dwarslaesie aan overhield waardoor ze in een rolstoel terecht kwam.

Focus

Kalkman stond vorig jaar dus acht maanden buitenspel vanwege de blessure in haar arm. Een reden dat ze daar last van kreeg zou volgens haar kunnen zijn dat ze zich tijdens dat seizoen vooral op het mechanische deel van haar swing richtte. ,,We waren zo aan het kijken waar we wat konden verbeteren en hoe mijn swingsnelheid was en dus ook veel gegevens aan het verzamelen om te zien hoe ik het deed, dat er waarschijnlijk iets van overbelasting heeft plaatsgevonden. We hebben de gegevens nu, kunnen daar mee aan de gang en ik ga me dit seizoen dan vooral richten op het balgevoel en de focus op het spel. Het moet weer leuk worden zeg maar. Dat gegevens verzamelen is nuttig, maar toch ook veel en hard werken. Dit jaar ga ik daarom iets minder toernooien spelen. Ik moet eerst de mentale rust in mijn spel terug krijgen.”

Serie

Tussendoor gaat de Almeerse ook iets compleet anders doen. De 52-jarige is namelijk gevraagd om in een serie, De Terugkeer, te spelen. ,,Als het goed is komt de zevendelige serie begin volgend jaar op televisie. Het gaat over de geschiedenis van de Maasvlakte. Ik weet helemaal niet of ik kan acteren, maar de makers zeiden dat ze de documentaire over mij hadden gezien (Halfvol, red.) en dat het wel goed komt. Ik ben benieuwd, maar leuk is het wel en iets anders dan dat ik normaal doe.”