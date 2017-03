Kaartverkoop jongerenvoorstelling ’Bloedband’ gestart

ALMERE – Je kunt dan wel vluchten uit een sekte, maar hoe krijg je de sekte vervolgens uit je systeem? Daarmee worstelt de hoofdpersoon in Bloedband, de nieuwe voorstelling die jongerengezelschap SubSub van 5 tot en met 22 april speelt in De Voetnoot aan het Stadhuisplein.

Bloedband gaat over een meisje dat worstelt met haar zoektocht naar een eigen identiteit en een veilige thuisbasis. Op slinkse wijze wordt ze in een sekte gelokt waar ze het gevoel krijgt geliefd te worden. Maar de toon binnen haar nieuwe familie verandert en onder groepsdruk van de sekteleden laat ze zich meevoeren in hun enge activiteiten. Als ze betrokken raakt bij een vreselijke gebeurtenis, vlucht ze naar haar zus. Maar de nachtmerrie gaat door, want zij is nu wel uit de sekte, maar is de sekte ook uit haar?

De jongerenafdeling van theatergroep Suburbia, subSuburbia, gaat sinds begin dit jaar zelfstandig verder onder de naam SubSub. Artistiek leider is Esther Bolte, die ook de regie voor Bloedband voor haar rekening neemt. De voorstelling wordt gespeeld door negen jonge acteurs die al enkele maanden hard aan het repeteren zijn. De première op 8 april nadert nu en de kaartverkoop is inmiddels gestart.