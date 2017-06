Justitie zet door in strafzaak schijnexecuties

ALMERE – De strafzaak tegen Eemnessers Eric D. en Mark de V. en de 32-jarige Anthony B. uit Almere loopt steeds meer vertraging op. De mannen zouden een schijnliquidatie hebben uitgevoerd.

De slachtoffers spraken elkaar al tegen en nu is er ook nog een arts die het verhaal van die slachtoffers onderuit haalt. Maar de officier van justitie blijft bij zijn beschuldiging.

De mannen hadden een zakelijk conflict. Een van de slachtoffers zou een overval op een woning hebben gepleegd en hij zou hennep hebben gepikt. Volgens de verdachten wilden ze dit uitpraten. Ze gaven toe dat zij stevige druk hebben uitgeoefend, maar ze ontkennen dat ze gewelddadig zijn geweest. Ze hebben dit gesprek ook gefilmd. Dat filmpje is ingeleverd bij justitie.

De slachtoffers stapten na dit ’stevige gesprek’ naar de politie. Zij vertelden dat ze waren meegenomen naar een stille plaats bij hotel de Witte Bergen waar het leek of ze met vuurwapens geëxecuteerd zouden worden. Ze zouden ook zijn mishandeld. Op de eerste zitting in februari vond de rechtbank dat er teveel onduidelijkheid was in de verklaringen van de slachtoffers. De drie verdachten werden vrijgelaten uit voorarrest. De strafzaak zou in juni worden behandeld.

Iedereen is ondervraagd door de onderzoeksrechter. De verklaringen zijn niet duidelijker geworden. Een arts stelde vast dat er geen letsel te zien is. Een slachtoffer gaf aan dat hij alles vergeten is. De verklaring van de vriendin van een van de slachtoffers kan volgens advocaat Sidney Smeets ook de prullenbak in. Er is zo weinig bewijs dat het voorarrest moet worden opgeheven, vonden de advocaten.

De officier van justitie dacht daar anders over. Die gaat nog steeds uit van de eerste verklaringen van de slachtoffers. Hij gaf aan dat hij nog steeds van plan is lange gevangenisstraf te eisen tegen deze verdachten. Wanneer is nog niet bekend.