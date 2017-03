Justitie eist werkstraf en cel voor witwassen

ALMERE – De officier van justitie heeft 150 uur werkstraf en vier maanden celstraf voorwaardelijk geëist tegen de 32-jarige Almeerse voor onder meer witwassen. De vrouw zou met criminele geld van haar vriend een auto van € 31.000,– hebben gekocht.

„Mevrouw doet leuke dingen met het crimineel geld van haar vriend. Dat is strafbaar´´, aldus de officier van justitie die daarmee doelde de handel in drugs door haar vriend en het witwassen van het verdiende geld.

De vrouw stond vrijdagochtend naast het witwassen ook terecht voor het in bezit hebben van 1.7 kilo cocaïne, 13 MDMA pillen en een hele grote hoeveelheid contant geld. Spullen die op 30 mei 2015 bij huiszoeking in haar woning gevonden werden.

De vrouw kwam bij justitie in beeld nadat er op haar naam op 26 september 2014 een Volkswagen Golf ter waarde van € 31.000,– contant bij een garage in Almere werd betaald. De verkoper meldde de ongebruikelijke financiële transactie bij de Financiële Intelligent Unit die vervolgens de politie er van op de hoogte stelde.

Eind mei 2015 werd de vrouw samen met haar vriend in de gekochte auto bij een politiecontrole aangehouden. De auto werd doorzocht en in het dashboardkastje vond de politie een grote hoeveelheid contant geld waarvoor de man en vrouw geen verklaring hadden. Toen er diezelfde dag bij huiszoeking de drugs en een andere grote bedrag met geld werd gevonden, besloot de politie de vrouw en de man op te pakken.

De vrouw heeft altijd volgehouden niets met de strafbare feiten van doen te hebben. De aankoop van de auto zou zonder haar zijn gebeurd. Haar vriend had haar paspoort afgepakt en was waarschijnlijk met iemand anders die op haar lijkt de auto gaan kopen Ook zei de Almeerse vrijdagochtend niet te hebben geweten dat de drugs en het geld zich in haar huis bevonden. Dat had ze ook nooit toegestaan aangezien zij twee jonge kinderen heeft.

Van wie de drugs en het geld wel waren kon zij niet zeggen. „Ik weet dat mijn vriend in drugs handelt. Daar wil ik alleen niets mee te maken hebben.” Of zij daar impliciet ook mee bedoelde dat het geld en de drugs van hem waren, wilde de vrouw niet zeggen.

De officier van justitie wees de vrouw er op dat als zij daadwerkelijk niets met de criminele handelingen van haar vriend te maken wilde hebben, zij de relatie met de man moest verbreken.

Daarop begon de verdachte te huilen en zei dat zij nog steeds van de man hield. „Wij hebben twee kinderen, kennen elkaar al meer dan 15 jaar en hebben lief en leed gedeeld”, aldus de emotionele vrouw.

De vriend van de verdachte staat binnenkort terecht voor de rechtbank Amsterdam voor onder meer handel in drugs en witwassen.

De rechtbank Lelystad doet in de zaak van de Almeerse over twee weken uitspraak.