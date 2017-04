JSF en JCF willen meer kinderen bereiken

ALMERE – Het Jeugdsportfonds(JSF) en het Jeugdcultuurfonds(JCF) willen meer kinderen bereiken. De twee fondsen hebben daarom Josta Visser aangenomen. De Almeerse is deze week begonnen.

„Beide instellingen moeten nog meer op de kaart worden gezet. Het gaat er vooral om dat kinderen en hun ouders gaan zien wat we voor ze kunnen betekenen. Ik ga dus vooral informatie verstrekken zodat beide fondsen kunnen groeien”, vertelt Visser.

Het JSF en JCF helpen kinderen met het uitoefenen van een sport of iets op cultureel gebied als de ouders dat niet kunnen betalen. Via tussenpersonen op scholen of jeugdwerkers of via wijkteams kunnen kinderen worden aangemeld. Dan vindt er een controle plaats en wordt de contributie of het lesgeld betaald. Het JSF had op deze manier het afgelopen jaar vierhonderd kinderen geplaatst en via het JSF werden er ruim veertienhonderd kinderen bij sportverenigingen geplaatst. „En we hebben budget voor meer. Met sport wil ik toch wel groeien naar zeker achttienhonderd kinderen en voor cultuur moet vijfhonderd toch zeker mogelijk zijn. Alle kinderen moeten immers dezelfde kansen hebben. Bij sport zien we vooral voetbal en bij cultuur dans.”

Meer informatie is te vinden op: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/almere/ en op www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/almere/.