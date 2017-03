Jonna Fraser vervangt Broederliefde op Bevrijdingsfestival

ALMERE – Jonna Fraser gaat Broederliefde vervangen op het Bevrijdingsfestival Flevoland, nu de leden van de hiphopformatie hebben besloten zich terug te trekken van alle festivals op 5 mei.

Twee weken geleden besloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat Broederliefde geen Ambassadeur van de Vrijheid zou zijn op Bevrijdingsdag, nadat een filmpje opdook waarin rapper Emms antisemitische leuzen riep tijdens de bekerfinale Feyenoord-Utrecht vorig jaar. Broederliefde liet weten de beslissing om het het ambassadeurschap in te trekken te respecteren. Onduidelijk was of de groep nog wel mocht optreden tijdens de festivals, maar ze hebben die knoop uiteindelijk zelf doorgehakt.

In plaats van Broederliefde zal nu Jonna Fraser op 5 mei om 14.30 uur optreden op de Esplanade. Jonna Fraser is onder meer bekend van de nummers Do or Die, My love en Ik kom bij je. Kijk voor de verdere programmering op www.bevrijdingsfestivalflevoland.nl.