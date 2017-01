Jongste jeugd AS’80 niet meer op kunstgras

ALMERE – AS’80 wil het zekere voor het onzekere nemen als het gaat om de mogelijkheid van gevaarlijke stoffen in de korrels in eht kusntgras. De club laat daarom de jeugd van onder zes jaar tot en met onder elf jaar niet meer op de kunstgrasvelden trainen.

Daarnaast laat de club ook de keepertrainingen niet meer op het kunstgras trainen, probeert de club voor de jongste jeugd de uitwedstrijden ook op normaal gras te laten plaatsvinden en mocht de club een boete krijgen omdat een team een uitwedstrijd niet op kunstgras speelt dan betaalt AS’80 die, zo staat op de website van de club.

Het spelen op kunstgras staat onder druk nadat het televisieprogramma Zembla in een uitzending bracht dat de korrel in de velden mogelijk kankerverwekkend zouden zijn. In Almere worden ruim twintig van dergelijke velden gebruikt. Na onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek niet dat de korrels onschadelijk waren, maar dat de kans wel heel erg klein is om van de korrels kanker te krijgen en er een grote hoeveelheid in het lichaam moet komen om het krijgen. Tussen de resulaten van dat onderzoek en de uitzending van Zembla besloot het bestuur van AS’80 om alle kunstgrasvelden niet te gebruiken.

De club houdt op zaterdagmiddag 21 januari een inloopmiddag voor de leden om samen na te denken over hoe er invulling en een vervolg aan het besluit kan worden gegeven. De club heeft vanuit de gemeente, de eigenaar van de velden, medewerking gekregen en mag nu een vijfde kunstgrasveld bij de club vaker gebruiken en gebruik maken van twee velden van de naastgelegen hockeyclub.

Momenteel loopt er een Europees onderzoek naar de korrels. De resultaten daarvan worden in maart verwacht.