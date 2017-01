Jongleerfestival levert ruim één miljoen op

ALMERE – Het Europees Jongleerfestival dat afgelopen zomer in Almere werd gehouden heeft ruim één miljoen euro opgeleverd. Dat heeft Sportservice Flevoland namens meerdere evenementenorganisatoren berekend.

Sportservice Flevoland onderzocht de economische impact van in totaal negen Flevolandse evenementen en bekeek onder meer de bestedingen van de bezoekers, deelnemers en organisator van een evenement op het gebied van vervoer, entree, eten en drinken. Het Jongeleerfestival vond van 30 juli tot en met 8 augustus plaats en daarvoor werden 6.275 kaartjes verkocht.

Het Europees Kampioenschap Zoetwatervissen, dat in juli in Almere werd gehouden, leverde een economische impact op van ruim 100.000 euro en werd door 3.264 mensen bezocht. Andere evenementen in Flevoland die werden onderzocht zijn onder meer Eventing Emmeloord, Red Bull Foiling Generation in Lelystad en de Almere Regatta.

Op www.sportflevo.nl/onderzoek staan de volledige resultaten.