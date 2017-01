Jongerengezelschap subSuburbia verder als zelfstandige stichting

ALMERE – subSuburbia, het jongerengezelschap van theatergroep Suburbia, gaat verder als zelfstandige stichting. Vrijdag werden de handtekeningen gezet onder de oprichtingsakte. ,,We gaan op kamers, zoals zakelijk leider Jos van Hulst van Suburbia het zo mooi formuleerde. En daar hebben we heel veel zin in”, aldus Esther Bolte en Sanne Priem. Zij zijn de kersverse artistiek leider en zakelijk leider van het jeugdgezelschap, dat verder gaat onder de naam SubSub.

In hun kantoor in gebouw De Voetnoot vertellen ze enthousiast over deze spannende nieuwe stap. ,,Ik ben in 2009 begonnen met het regisseren van de voorstellingen van subSuburbia en sindsdien zijn we enorm gegroeid. En nu staan we op eigen benen. We zitten nog wel gewoon onder één dak met Suburbia en zullen ook zeker blijven samenwerken. Daarnaast zijn we van plan om verbindingen te leggen met andere organisaties en instellingen”, vertelt Bolte.

De dames zitten boordevol ideeën. ,,We zitten nu nog in een overgangsjaar, maar nu we zelfstandig zijn en onze eigen subsidiegelden en inkomsten binnenharken, kunnen we de komende jaren meer gaan produceren dan de jaarlijkse jongerenvoorstelling.” ,,Bovendien willen we onze grenzen gaan verleggen van Almere naar heel Flevoland”, vult Priem aan. Als coördinator van Kunstbende Flevoland heeft zij al de nodige ervaring met talentontwikkeling bij Flevolandse jongeren. ,,Daarom sprak subSuburbia mij ook zo aan. Toen ik hoorde over de verzelfstandiging van het jeugdgezelschap heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Esther mijn diensten aangeboden. Het klikt enorm goed tussen ons.”

Ontwikkeling

subSuburbia, vanaf nu dus SubSub, speelt elk jaar een nieuwe voorstelling met jonge acteertalenten. ,,Het is mooi om te zien wat voor ontwikkeling deze jongeren doormaken. Al gaan ze later niet verder in de theaterwereld, het is altijd een leerzame ervaring. En voor sommigen is dit het begin van een mooie carrière”, vertelt Bolte. ,,Zo speelt de hoofdrolspeler uit onze Driestuiveropera, Naidjim Severina, nu de hoofdrol in de musical The Lion King. En Ziggy Knel, de hoofdrolspeler uit onze voorstelling Don Juan, is momenteel te zien als Olivier in Goede Tijde Slechten Tijden. Natuurlijk is dat niet helemaal onze verdienste, maar het maakt me toch trots.”

Bolte en Priem zijn ook van plan om ’ex-subbers’ stage laten lopen bij SubSub. ,,Als zij een opleiding volgen voor theaterdocent, regisseur, producent of iets dergelijks, zou het mooi zij als zij bij ons hun eerste werkervaring op kunnen doen. Vorig jaar had ik ook al een ‘ex-subbie’ als regieassistent en dat beviel heel goed.”

’Bloedband’

Op dit moment zijn negen jonge acteurs tussen 15 en 25 jaar hard aan het repeteren voor de nieuwe voorstelling ’Bloedband’.

,,Dit stuk gaat over een meisje dat zich heel graag ergens thuis wil voelen en in een sekte terechtkomt. Ze raakt er zo in verstrikt, dat ze haar eigen identiteit helemaal kwijtraakt, terwijl ze die juist dacht te ontplooien. Uiteindelijk weet ze zich los te rukken en vlucht ze naar haar zus. Maar het lukt haar maar niet om de sekte uit haar systeem te krijgen.”

De voorstelling is in april drie weken lang te zien in gebouw De Voetnoot aan het Stadhuisplein.