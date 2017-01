Jongen gewond door vuurwerk

ALMERE – Een negenjarige jongen uit Almere is maandagmiddag 2 januari gewond geraakt toen er vuurwerk naar hem gegooid werd op de Jan van Goyenstraat in Tussen de Vaarten. De politie zoekt getuigen.

Rond 16.40 uur was de jongen samen met een vriendje aan het spelen in een speeltuintje aan de Jan van Goyenstraat. Een groepje oudere jongens was met vuurwerk aan het gooien. Zij gooiden een stuk vuurwerk naar de vriendjes toe en renden vervolgens weg. Het vuurwerk ontplofte vlak bij het negenjarige jongetje, dat brandwonden opliep aan zijn arm en gezicht. Hiervoor werd hij in een ziekenhuis behandeld.

De vier jongens zouden rond de 18 jaar zijn, waarvan twee met een lichtgetinte huidskleur en twee met een blanke huidskleur. Degene die het stuk vuurwerk gooide was blank, blond en droeg een donkerblauw vest. Getuigen worden gezocht zich te melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.