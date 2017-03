Jong talent strijdt om finaleplek tijdens Kunstbende Flevoland

ALMERE – In Corrosia in Haven is zondag 19 maart de Flevolandse voorronde van Kunstbende, de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent. Vanaf 12.00 uur zijn er tal van acts te zien.

Een jury met professionals uit het veld zullen alle deelnemers per categorie beoordelen. De prijsuitreiking vindt plaats om 16.40 uur. Naast de wedstrijd zijn er rondleidingen door de expositie, een filmquiz, workshops van EYE/Moviezone en optredens van onder andere Liedfs en Jordi Lammers.

De deelnemers (in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar) strijden in de categorie├źn Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, Taal en Theater om een plekje in de landelijke finale. In alle provincies vinden dit jaar weer voorrondes plaats en publiek is van harte welkom om te komen kijken naar de talenten van de toekomst. Actrice Carice van Houten, cabaretier Claudia de Breij, songfestivalzangers Trijntje Oosterhuis, schrijver Abdelkader Benali, popzangeres Janne Schra, danser/ acteur Jan Kooijman en superster-dj Martin Garrix zijn allemaal oud-Kunstbende deelnemers die debuteerden bij een voorronde.

Kunstbende Flevoland is een coproductie van Centrum Amateurkunst Flevoland en Corrosia Theater, Expo & Film. Toegangskaarten kosten 3,50 euro per persoon en zijn verkrijgbaar via www.corrosia.nl en tevens aan de deur.