Jong en oud samen op de planken in ’Ga je mee?’

ALMERE – Achter-zij-sluit-zij, voor-zij-sluit-zij… Zo’n quickstep is best leuk om te doen ontdekken de kinderen van Theaterschool Almere. Zij leren de danspasjes van Almeerse ouderen met wie zij samenwerken in het project ’Mag ik bij je binnenkijken?’ In De Glasbak wordt druk gerepeteerd voor de afsluitende voorstelling die zij in juni in Corrosia op de planken brengen. De jongste speler is 9 jaar en de oudste 82, maar ze zijn allemaal even enthousiast.

Het is het tweede jaar dat Theaterschool Almere dit project uitvoert. Ga je mee? is dit jaar de titel van de voorstelling. Nadat alle senioren en leerlingen hun levensverhalen hebben opgeschreven zijn de repetities nu in volle gang. Naast de groep talentenleerlingen (T-kids) van Theaterschool Almere spelen er dit jaar ook negen senioren mee in de eindvoorstelling. ,,Ontzettend leuk om te doen”, vindt de 82-jarige Liesbeth, terwijl zij met haar rollator de theaterzaal van De Glasbak binnenloopt. ,,Toen ze bij de Senioren Theatergroep van de Schoor vroegen wie hier aan mee wilde werken, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik heb zelf de nodige theaterervaring en geniet met volle teugen.”

,,Het is mooi om te zien dat er echt bijzondere contacten uit deze samenwerking tussen de kinderen en senioren ontstaan”, vertellen Gaby Waakhuijsen en Kiki Jaski, regisseur en schrijfster van het stuk. ,,Er is zelfs een ‘oma’ uitgenodigd om Kerst mee te vieren met de leerling waar zij aan gekoppeld is.”

Levensverhalen

De voorstelling gaat over Daantje en het publiek volgt zijn levensverhaal vanaf de geboorte, als tiener, twintiger, dertiger enzovoorts. ,,Alle kinderen en ouderen spelen Daantje en fragmenten uit al hun eigen levensverhalen zijn verwerkt in het stuk. Zo is het verhaal van Daantje eigenlijk het verhaal van iedereen”, vertelt Jaski. ,,Heel grappig was dat een van de kinderen het idee had dat je als veertiger al echt heel oud bent en met een rollator loopt. Dat komt ook terug in het stuk. Maar dan grijpen de ouderen in. Zij vertellen dat het leven echt niet ophoudt bij veertig.” ,,Ik ben 80 jaar en ik heb zelfs nog verkering”, vertelt één van de dames in deze scène. ,,Wij hebben misschien wat meer herinneringen in onze koffers en jullie meer dromen”, zegt een van de andere ouderen.

Hierna volgt een ingewikkelde scène waarin de ouderen koffers doorgeven aan elkaar, terwijl de kinderen telkens onder de koffers door duiken. De coördinatie van de spelers wordt daarbij flink op de proef gesteld. ,,Ik houd wel van een beetje uitdaging. We zien wel of het gaat lukken, maar zo te zien gaat dat wel goedkomen”, zegt Waakhuijsen tevreden. Als de kinderen vervolgens een moderne dans laten zien, komen de 73-jarige Rinus en Wil er al quicksteppend doorheen, waarna de kinderen de pasjes na proberen te doen. Ze hebben er allemaal zichtbaar plezier in. ,,We hebben nog niet alles kunnen oefenen, maar we hebben nog even de tijd. We hebben er alle vertrouwen in dat het een geweldige voorstelling gaat worden.”

Het resultaat is te zien op zondag 11 juni. De voorstelling Ga je mee? is dan om 15.00 uur te zien in Corrosia in Haven.