John Hinten gekozen tot Conciërge van het jaar 2016

Almere – Almeerse scholieren hebben gesproken: John Hinten van de Vrije School Raphael heeft de verkiezing Conciërge van het jaar 2016 gewonnen. Hinten is vrijdagmiddag op school ‘overvallen’ door D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen met de prijs.

Met de Conciërge van het Jaar-verkiezingen vraagt D66 Almere aandacht voor het belang van deze medewerkers. ,,We hebben in de afgelopen weken ruim 250 mailtjes ontvangen van leerlingen, ouders en docenten met ontzettend lieve en enthousiaste verhalen over Almeerse conciërges”, aldus D66-raadslid Martine van Bemmel. Naast Hinten waren Heiko van de Wal van IKC Sterrenschool de Ruimte en Bert van den Broek van het Echnaton genomineerd.

Uiteindelijk is het Hinten die er met de titel van door ging. De reacties de leerlingen en zijn collega’s liegen er niet om:

,,John is een echte duizendpoot! Hij zet zich in op zeer veel terreinen in onze school: onderhoud, planning spreekkamers en grote zaal, verzorgen van koffie, thee en lunches, timmeren van kasten op maat, reparaties binnen school maar ook op het schoolplein, netjes houden van werkplekken, een vrolijk en opgeruimd gezicht, eigen inbreng in onze whatsapp groep, aanspreekpunt voor ouders, EHBO’er en opvang bij kleine en grote ongelukjes, begeleider naar het ziekenhuis of 1e hulppost, initiatiefnemer voor verbeteringen in aanpak en tenslotte wellicht het meest belangrijke: dit alles met humor.”

,,John staat altijd klaar voor iedereen en voor elke klus. Klaagt niet. Er is altijd een kop koffie te krijgen en niets is hem te veel. Hij komt in de weekenden vanuit Zeewolde naar Almere om klusjes te kunnen doen zodat ze op maandag gebruik kunnen maken van de nieuwe materialen. Of het nu een verfkwast, schroevendraaier of er een pleister geplakt moet worden. John staat klaar voor het team, ouders en kinderen!”