Jeugdsportfonds gaat zwemlessen aanbieden

ALMERE – Het Jeugdsportfonds (JSF) Almere gaat zwemlessen aanbieden voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. In totaal is er ruimte voor tweehonderd kinderen.

Het JSF neemt daarmee de lessen over die eerder door de Stichting Jeugd in Beweging werden gegeven, maar die stichting kwam er vorig jaar met de gemeente niet uit als het gaat om de subsidie voor de bekostiging van de lessen.

,,We hebben afspraken gemaakt met Optisport, Aquayara en zwemvereniging De Watervrienden. Kinderen die zich aanmelden en in aanmerking komen, hoeven alleen nog dertig euro voor het examen te betalen. De lessen zijn gratis, die betalen wij via de subsidie van de gemeente. De kinderen kunnen maximaal veertien maanden les volgen en gaan op voor het A-diploma. Daar hebben we een garantie voor gekregen”, vertelt Dingeman Lievense, voorzitter van het JSF.

Ouders die denken dat ze in aanmerking komen voor de zwemlessen kunnen via de tussenpersonen, intermediairs, van het JSF op school of bij de wijkteams een aanvraag indienen. Die wordt dan getoetst en bij goedkeuring kunnen de lessen worden gevolgd. De lessen zijn voor kinderen vanaf vijf jaar.

