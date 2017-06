Jeugdland-Stad viert 30-jarig jubileum

ALMERE – Jeugdland-Stad heeft wat te vieren. De plek waar kinderen hutten bouwen en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten bestaat deze zomer namelijk 30 jaar.

Jeugdland-Stad werd officieel geopend op 4 juli 1987 op bedrijventerrein randstad in Almere. Het was toen het tweede Jeugdland van Almere. In 1992 is Jeugdland-Stad verhuist naar de huidige plek in Het Bos der Onverzettelijken. In de loop der jaren werden daar steeds meer activiteiten zowel binnen als buiten georganiseerd voor de kinderen uit Almere.

,,Natuurlijk willen we 30 jaar Jeugdland-Stad vieren met alle kinderen van Almere”, melden de medewerkers van Jeugdland-Stad in een persbericht. ,,Dit doen we op zaterdag 1 juli van 11.000 tot 16.00 uur. We gaan dit doen, door een megahut te bouwen, een springkussen en vele andere springkussens en leuke oudhollandse spellen. Mocht het mooi weer zijn dan zetten we ook de buikschuifbaan op om af te koelen.”

Ook voor ’oud jeugdlanders’ wordt een bijeenkomst georganiseerd, op zaterdag 8 juli tussen 13.00 en 16.00 uur. ,,Hier kunnen zij gezellig napraten met oude jeugdland vrienden en andere bouwers van vroeger.”

Kijk voor meer informatie op de website van Jeugdland-Stad.