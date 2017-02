Jerry Kenbeek & Pest One maken nummer met Hanni Hanna en Gers Pardoel

ALMERE – Almeerder Jerry Kenbeek en zijn muzikale partner Karl Sanna, als artiesten bekend onder de naam Jerry Kenbeek & Pest One, brengen hun zelfgeschreven nummer ’Meer Liefde Zien’ opnieuw uit met Hanni Hanna en Gers Pardoel.

,,In december 2015 hebben wij dit nummer, en alle melodieën, geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Parijs”, vertelt Jerry. ,,Karl heeft roots in Frankrijk, waardoor we extra gemotiveerd waren om een dergelijk nummer te maken. Wij hebben er het afgelopen jaar regelmatig mee opgetreden en het nummer aantal maanden geleden gereleased via Spotify, iTunes en alle andere platformen.” Het duo kreeg veel positieve reacties op het nummer. Hoewel hun bereik en fan-base aan het groeien is, hebben de heren nog lang niet het bereik dat zij zouden willen in Nederland. ,,Daarom zijn we op zoek gegaan naar muzikale versterking voor dit nummer, omdat wij vanaf het begin zeker wisten dat dit kon gaan aanslaan. Wij vinden dat het wel tijd wordt voor een lekkere, goede, en positieve ‘hit’ in Nederland.”

Jerry en Karl en hebben naast hun muziek ook allebei een full-time baan. Jerry werkt als geluidstechnicus bij Ziggo Sport op het Mediapark in Hilversum en Karl is kapper bij Hanni Hair Creations in Hoofddorp. ,,De eigenaar daarvan is Hanni Hanna, die bijna alle voetballers, acteurs en muzikanten knipt in Nederland”, vertelt Jerry. ,,Een aantal weken geleden vertelde Hanni dat hij een nummer wilde maken over oorlog en vrede, waarop Karl direct zijn telefoon pakte en ons nummer liet horen. Hanni vond het geweldig en met elkaar zijn we gaan kijken wie er nog bij kon op het nummer. Al vrij snel kwamen we uit op Gers Pardoel, die Hanni persoonlijk kent, en die wilde graag meewerken. Dan voel je je wel even heel erg trots!”

Vorige week zijn de mannen in Amsterdam de studio in gegaan om Hanni’s aandeel op te nemen. ,,En Gers is nu bezig om het nummer thuis in zijn eigen studio in Tilburg op te nemen”, vertelt Jerry. De nieuwe versie van ’Meer Liefde Zien’ zal begin maart uitkomen, met bijbehorende videoclip, en zal te streamen zijn via Spotify, iTunes en alle andere platformen.