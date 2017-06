Jeroen van Dasselaar beste automonteur van Flevoland

ALMERE – Jeroen van Dasselaar won zaterdag de finale van de Flevolandse monteursverkiezing in Almere. Uit handen van wethouder René Peeters ontving hij de prijs voor de beste Eerste Autotechnicus, een bronzen beeld en een cheque van 500 euro. ,,Ik heb grote waardering voor de manier waarop deze jongens laten zien wat professioneel werken is. Ik hoop dat zij veel andere jongens en meisjes inspireren om voor een technisch beroep te kiezen. Het is mooi, belangrijk werk en er zijn veel banen”, aldus Peeters.

De verkiezing werd voor de veertiende keer georganiseerd bij initiatiefnemer Jedi Autobedrijf in samenwerking met Stichting Beleef je Beroep en Multiflex Management. Op de moderne locatie in Almere werden vijf opdrachten uitgevoerd. Hierbij lette de jury onder andere op klantgericht werken, vakbekwaamheid en werkhouding.

Deelnemers aan de wedstrijd zijn jonge autotechnici die recent hun diploma Eerste Autotechnicus hebben gehaald. Van Dasselaar, werkzaam bij Auto Brouwer in Zeewolde, ging er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor.Thom Kuijpers uit Lelystad, werkzaam bij de ANWB en Berend Dronkert uit Almere, werkzaam bij RR Landrover Restauratie, werden tweede en derde. Zij ontvingen respectievelijk prijzen van 250 euro en 125 euro. Meer informatie over de wedstrijd en over beroepenpromotie lees je op www.beleefjeberoep.nl.