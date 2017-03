’Jean is ontroostbaar en erg bang’

ALMERE – Sinds de eerste aflevering van The Voice Kids afgelopen vrijdag is de Syrische Jean in één klap bekend. De roem kent echter ook zo zijn keerzijde, zo heeft de 14-jarige bewoners van het AZC Almere inmiddels ondervonden. Enkele dagen na de uitzending worden er vraagtekens gezet bij het hartverscheurende verhaal van Jean.

Tijdens zijn auditie ontroerde de jongen iedereen met zijn levensverhaal. Zijn vader zou zijn overleden en Jean vluchtte uit Syrië met zijn moeder en zus. Met 40 anderen maakte hij in een bootje de oversteek van Turkije naar Griekenland. Het AD kwam gisteren echter ineens met een heel ander bericht: ’moeder en kinderen blijken niet gevlucht voor de oorlog in Syrië, maar vertrokken uit Libanon’, schrijft het AD. De bronnen: een neef en Jeans vader, die dus nog leeft.

Het AD belde Jean op zijn mobiele telefoon om hem te vertellen dat zij gesproken hadden met zijn vader en dat die nog leeft, waarop de jongen gelijk ophing. „Belachelijk hoe dit gegaan is”, stelt Aya Selman, die namens Jean en zijn moeder reageert. „Je kunt een kind toch niet even opbellen en met zoiets confronteren.” Maar hoe zit het verhaal nou in elkaar? „De vader leeft inderdaad nog”, zegt Selman. „Maar Jean wist dit echt niet. Voor hem is dit ook als een shock gekomen.”

’Niet gelogen’

Selman heeft met de moeder van Jean gesproken en legt uit wat de situatie volgens haar is. „Zij woonde met de vader van Jean in Libanon, maar die relatie was allesbehalve goed. Tijdens het huwelijk mishandelde de vader het gezin en ging hij er vandoor met een andere vrouw, met wie hij ook trouwde, naar Armenië. Jeans moeder heeft de kinderen hierop verteld dat hun vader dood was, dus die wisten niet beter. In die cultuur is het zo dat als je als vrouw gaat scheiden, je weer bij je familie intrekt. Daarom is het gezin ingetrokken bij de ouders van de moeder in Syrië. En vanuit daar zijn ze dus uiteindelijk gevlucht. Dus aan verhaal wat Jean vertelde over de oversteek die hij per boot maakte, is niets gelogen.”

Dat de vader nu contact zoekt, komt volgens de moeder door de aandacht die Jean krijgt, zegt Selman. „Jean is plotseling enorm populair en blijkbaar wil hij daar dan ineens deel van uitmaken. Hij heeft via Facebook contact met Jean opgenomen toen de auditie werd uitgezonden. Jean wist niet beter dan dat zijn vader was overleden en reageerde daarom niet erg vriendelijk. Ik vind het jammer dat de vader dan weer screenshots van dat gesprek met het AD deelt om aan te tonen dat hij wel degelijk weet dat hij in leven is.”

’Schandalig’

Selman vindt het verschrikkelijk hoe het nu allemaal loopt. „Of je de vader nou gelooft of niet, je kunt toch niet zomaar een kind opbellen en hem zoiets voor de voeten gooien? Dat is toch geen fatsoenlijke wederhoor zoals we dat van een journalist mogen verwachten? Ik vind het echt schandalig. Zowel Jean als zijn moeder zijn op dit moment ontroostbaar en vooral ook heel bang wat dit voor gevolgen voor hun kan hebben.”

Nu Jean en zijn moeder hun verhaal hebben gedaan, hopen zij dat het klaar is. „De bom is goed ontploft en daarop hebben zij hierbij gereageerd”, zegt Selman. „Het is nu vooral van belang dat zij rust krijgen, want nogmaals: het gaat hier wel om een kind.”

Ook RTL en Talpa hebben vanochtend in een verklaring gereageerd op het artikel van het AD. ,,Jean heeft zich aangemeld bij The Voice Kids vanwege zijn zangtalent. Bij The Voice Kids staat het talent van de kinderen altijd voorop en het is duidelijk dat Jean dat heeft. Hoe dat verder gaat aflopen zie je bij de reeds opgenomen uitzendingen. COA begeleidt hen in deze gehele periode en natuurlijk blijven we met betrekking tot het programma betrokken bij Jean. In het belang van Jean en zijn familie zou het het beste zijn als zij met rust gelaten worden.”