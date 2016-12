’Jdesse gegijzeld en mishandeld in garage Wormerveer’

WORMERVEER – De eerder vermiste Jdesse Boerenveen, wiens lichaam donderdag werd gevonden in Almere, zou in een garage in Wormerveer zijn vastgehouden en mishandeld. Vier personen zitten reeds vast in verband met de dood en gevangenhouding van de man.

Dat meldt Het Parool. Volgens de krant werd Boerenveen, die geen vaste verblijfplaats had maar geregeld in Amsterdam en de Zaanstreek was te vinden, vastgehouden in verband met schulden. Er zou een filmpje van de mishandeling en ondervraging van Jdesse in Wormerveer op internet rondgaan.

Mogelijk is Boerenveen later overgedragen aan andere criminelen. Zijn lichaam werd donderdag in Almere gevonden. Sectie moet uitwijzen hoe hij om het leven is gekomen.