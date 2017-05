Jason Oost wordt jeugdtrainer bij Almere City

ALMERE – Voormalig profvoetballer en oud-Almere City-speler Jason Oost wordt met ingang van het nieuwe seizoen jeugdtrainer en assistent-trainer van het beloftenteam bij Almere City FC. Oost speelde vorig jaar nog in het eerste team van Almere City als aanvoerder.

,,Dit voelt voor mij als thuis komen. Ik heb als voetballer mooie jaren gehad bij Almere City FC en nu wil ik in de jeugdopleiding mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de club. Ik heb ontzettend veel zin in de nieuwe uitdaging. Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij Feyenoord, waar ik zelf ook de jeugdopleiding heb doorlopen. Ik heb daar de vrijheid gekregen om de fijne kneepjes van het trainersvak te leren. Inmiddels heb ik mijn TC3 en TC2 behaald”, aldus Oost in een persbericht van de club.

Het afgelopen seizoen speelde Oost bij Quick Boys in de derde divisie op zaterdag, maar daar stopt hij mee en daarmee beëindigt hij ook zijn carrière als voetballer.