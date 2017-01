Jachthaven Haddock start voorlopige voorziening om rooien bomen te stoppen

ALMERE – De eigenaar van Jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, stapt naar de rechter omdat hij vindt dat de gemeente niet de juiste procedures heeft gevolgd om het grootste deel van de bomen op het Vogeleiland in het Weerwater te rooien. Haddock hoopt via de voorzieningenrechter af te dwingen dat er maandag niet wordt begonnen met het rooien.

De gemeente wil gaan rooien als voorbereiding op de Floriade. Het eiland maakt onderdeel uit van de plannen en op een honderdtal bomen na moet het eiland daarom volgens de gemeente klaar gemaakt worden om verder te kunnen. Deze week werden bewoners van de Filmwijk, Camping Waterhout en Jachthaven Haddock op de hoogte gebracht van het voornemen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema hadden ze dit kunnen weten, onder meer omdat het besluit volgens hem is aangekondigd tijdens een bijeenkomst op 29 november, en is er toestemming gekregen op basis van de Flora- en Faunawet en de Boswet.

,,We gaan de rechter vragen om het rooien te stoppen omdat we geen duidelijkheid hebben gekregen over de status. We hebben vanuit de gemeente namelijk niet de juiste stukken ontvangen”, laat advocate Leonie Muetstege namens Haddock weten.

Het is nu aan de rechtbank om te bepalen wanneer de zaak voorkomt.