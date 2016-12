Jaarlijkse Chanoeka viering

ALMERE – Het is inmiddels een traditie, Stichting Chabad Flevoland heeft woensdag weer het Joodse feest Chanoeka afgetrapt bij het stadhuis. Aan burgemeester Franc Weerwind de eer om het eerste (middelste) lichtje van de negenarmige Menora kandelaar te ontsteken.

Chanoeka staat ook wel bekend als ’het feest van de lichtjes’, inwijdingsfeest of toewijdingsfeest. Met Chanoeka wordt de herinwijding van de tempel van Jeruzalem gevierd. Tijdens deze herinwijding werd de grote Menora ontstoken. Er was alleen nog olie om de kandelaar één dag te laten branden. Dit werden echter acht dagen, tot er nieuwe olie was. Daarom duurt het lichtfeest acht dagen waarbij elke dag wordt elke dag één lichtje van de Menora wordt ontstoken.