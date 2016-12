Inzameling voor man die is veroordeeld voor dood grensrechter

AMSTERDAM -De voetbalvader die is veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012 dreigt zijn inboedel kwijt te raken. Voor half januari moet hij een schadevergoeding van 60.000 euro betalen, maar tot nu toe heeft hij pas 1060 euro overgemaakt. Daarom zamelen zijn familieleden geld in. Dat meldt Het Parool. Het is niet bekend hoeveel geld de collecte tot nu toe heeft opgeleverd.