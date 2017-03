International Primary School 1 wint Schoolschaaktoernooi

ALMERE – De International Primary School 1 is zondag de winnaar geworden van het grote Schoolschaaktoernooi in Topsportcentrum Almere. De Columbusschool 1 en Crescendo 1 eindigden op de tweede en derde plaats. Voor de 29ste keer organiseerde Schaakvereniging Almere dit evenement, in samenwerking met Schaakbond Groot Amsterdam. Negentig teams, in totaal ruim 400 basisschoolkinderen, gingen de strijd met elkaar aan.

,,We proberen elk jaar weer zoveel mogelijk scholen te enthousiasmeren voor dit evenement en dit jaar deden er weer twee nieuwe scholen mee”, vertelt organisator Ton Sprong. ,,Op veel scholen wordt denksport belangrijk gevonden. Met schaken leren kinderen creatieve patronen te ontdekken en zich de gevolgen voor te stellen van de vele mogelijkheden die op het bord bestaan. Kinderen leren van een spel, ongeacht of ze winnen of verliezen.”

Maar de deelnemers gingen zondag natuurlijk wel voor de winst. De teams die in Almere het hoogst zijn geëindigd hebben zich geplaatst voor de regionale wedstrijden in Amsterdam. Het winnende team in Amsterdam gaat straks uiteindelijk door naar het Nederlands Kampioenschap Schoolschaken.

,,Het was weer een mooi evenement en alles is perfect verlopen. Volgend jaar, op zaterdag 10 maart, hopen we nog grootster uit te kunnen pakken want dan is het de dertigste editie”, besluit Sprong.