Inloopbijeenkomst gemeente roept vragen en onduidelijkheid op

ALMERE – De inloopbijeenkomst die de gemeente hield om mensen een kijkje te geven in het concept bestemmingsplan Poort Oost en Duin, kreeg dinsdagavond ongewild een behoorlijk merkwaardig karakter. Geïnteresseerden konden er kijken naar de toekomstplannen voor verschillende gebieden in Almere Poort, maar een groot deel ging weg met meer twijfels dan waarmee ze kwamen.

Grootste onduidelijkheid bleek te bestaan over de plannen voor Duin. Er lag wel een bestemmingsplan, maar daarop was nauwelijks te zien waar en wat voor woningen er gebouwd kunnen worden. En plek voor natuur en groen was er al helemaal niet te vinden. Marianne Bronkhorst, die samen met haar man naar de bijeenkomst was gekomen omdat zij een appartement naast opleidingscentrum CSMART heeft gekocht, verbaasde zich er over. ,,Er is weinig te zien, vind je ook niet?” Op de ruimte naast de woontoren waar zij over een paar maanden kan intrekken, was nog geen enkel plan ingetekend. ,,Terwijl ik vanochtend bij de projectleider ben geweest en die wist me al te vertellen dat hier een stuk of zes hoge woontorens gebouwd gaan worden. Hoe kan het dan dat we daar niks over zien?”

Heel onduidelijk

Verschillende medewerkers van de gemeente namen de moeite om dit soort vragen te beantwoorden, maar hadden het daar zichtbaar moeilijk mee. Ze praatten elkaar regelmatig tegen, verwezen naar tekeningen die dan weer snel werden weggehaald omdat ze ‘verouderd’ waren en gaven regelmatig antwoorden als ‘dat zou kunnen’, ‘ik denk het wel’ en ‘het is waarschijnlijk dat’. ,,Ik kwam hier voor informatie, maar ga met meer vragen weg dan ik had”, gaat Bronkhorst verder. ,,Ik vind alles heel onduidelijk. We worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, maar krijgen geen informatie. Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.”

Lastig

Naast Bronkhorst waren er tientallen anderen die net zo verbaasd waren. ,,Maar dat is het lastige van een concept bestemmingsplan”, verdedigde een medewerker van de gemeente de situatie. ,,Die is enerzijds bedoeld als bescherming voor omwonenden, maar anderzijds als vrijheid voor diverse bouwers. Het is een globaal plan. Later komen dan de inrichtings- en verkavelingsplannen. Daar kun je meer concreet uit opmaken wat er in een bepaald gebied gaat gebeuren.”