Initiator Floriade wil geld zien en legt claim van kwart miljoen neer

ALMERE – Het Almeerse bedrijf MVRC, van initiator om de Floriade naar Almere te halen, Marc van Rooij heeft naast zijn tweede klacht met betrekking tot een mogelijke integriteitsschending ook een financiële claim bij de gemeente neergelegd. Dit omdat rekeningen van hem voor advieswerk niet volledig zijn betaald. Het gaat daarbij volgens Van Rooij om een bedrag van een kwart miljoen.

De Almeerder heeft zijn claim gebaseerd op het, volgens hem, niet nakomen van een deel van de overeenkomsten die hij met de gemeente had. In die offertes, rekeningen en overeenkomsten, die de redactie van Almere Vandaag via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur heeft opgevraagd, hadden Van Rooij en de gemeente afgesproken dat dertig procent van het door de Almeerder in rekening gebrachte uurtarief betaald zou worden in vorm van sponsoring. Van Rooij vroeg 250 euro per uur voor zijn diensten, kreeg 175 euro uitbetaald en de rest zou via reclame voor zijn bedrijf bij alle officiële uitingen van de gemeente die betrekking hebben op de Floriade worden betaald. ,,Ik heb daar meerdere bevestigingen van. Op offertes, maar ook via opdrachten. Er is echter alleen voor advies betaald en niet voor sponsoring en daarna is het ontkend en nooit meer betaald of uitgevoerd. Het exacte bedrag ga ik niet bekendmaken, maar de schatting klopt aardig. Er zit ook rentevergoeding bij”, aldus Van Rooij. Uit de opgevraagde correspondentie blijkt ook dat Van Rooij en de gemeente op een gegeven moment stopten met de samenwerking, maar een echte reden wordt er niet vermeld. Van Rooij zegt vermoedens te hebben waarom de gemeente die samenwerking stopte, maar wil die niet uitspreken.

Procedure

Onlangs werd bekend dat zijn eerste klacht met betrekking tot een mogelijke integriteitsschending over het handelen van een directeur bij de gemeente door het college van burgemeester en wethouders met een excuus wat hen betreft is afgehandeld. Mocht Van Rooij meer willen met die klacht dan zou hij er volgens het college er een civiele zaak van moeten maken en of naar de Ombudsman moeten gaan. Zo heeft hij zijn klacht inmiddels ook bij de gemeentelijke Ombudsman ingediend. ,,Ik hoop gewoon dat het goed wordt opgelost, en het gaat voor mij om serieus veel geld, dus ik heb opdracht gegeven aan mijn advocaat om een rechtszaak voor te bereiden.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de claim is ontvangen. ,,Deze claim ligt bij de advocaat, het betreft namelijk een civielrechtelijke zaak”, aldus de woordvoerder.

Van Rooy haalde in 2012 de Floriade naar Almere en was een tijdje adviseur van oud-wethouder Henk Mulder.