Initiator Floriade Van Rooij dient opnieuw klacht in

ALMERE – De Almeerse ondernemer Marc van Rooij, initiator van het naar Almere halen van de Floriade, heeft opnieuw een klacht over mogelijke integriteitsschending ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Eerder diende de Almeerder al een klacht in waar hij vanuit het college excuus voor aangeboden heeft gekregen.

,,Uit de afhandeling van die klacht is echter in mijn ogen een nieuwe mogelijke integriteitsschending naar voren gekomen. Het gaat om een ambtenaar die heeft aangegeven dat hij een afspraak met mij bewust niet heeft opgenomen in een opdrachtbevestiging om te voorkomen dat er achteraf problemen zouden kunnen ontstaan met de lokale rekenkamer. Dat heeft die ambtenaar in het onderzoek naar de eerste klacht aangegeven, maar dat is dus niet verder onderzocht. Dat handelen is volgens mij in strijd met de gedragscode en dus dien ik een nieuwe klacht in”, aldus Van Rooij.

De eerste klacht ging over een ’onheuse bejegening van een ambtenaar’ en de manier waarop zijn klacht van eind 2012 werd afgehandeld. Voor het college waren de excuus reden om die klacht als afgehandeld te beschouwen en ook een meerderheid in de gemeenteraad vond dat, zo bleek uit een bespreking tussen burgemeester Franc Weerwind, de griffier en de fractievoorzitters van de partijen die in de gemeenteraad zitten.

Het college heeft nog niet gereageerd op de klacht.