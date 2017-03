Informatiemarkt voor bewoners over hinder A6 en A1

ALMERE – In het Van der Valk Hotel aan de Veluwezoom in Almere is vanavond, maandag 6 maart van 19.00 tot 21.00 uur, een informatiemarkt voor alle belangstellenden over de werkzaamheden aan de A6, A1 en de knooppunten Muiderberg en Diemen.

Rijkswaterstaat start begin maart met de werkzaamheden voor de uitbreiding van de knooppunten Muiderberg en Diemen en de verbreding van de A6 bij Almere. Tijdens informatieavonden in Almere en Muiden hebben omwonenden en bedrijven de mogelijkheid vragen te stellen aan deskundigen van onder andere Rijkswaterstaat, de aannemers, gemeenten en andere partijen.

Tijdens de informatiemarkt op 6 maart in Almere wordt informatie gegeven over de hinder die dit voorjaar ontstaat door werkzaamheden aan de A1/A6, onder andere bij knooppunt Muiderberg. Ook worden de plannen toegelicht voor de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Aannemer Parkway6 en de provincie Flevoland zijn aanwezig om de werkzaamheden die nodig zijn voor de verbreding van de Waterlandseweg (N305) en voor de aanpassing van de Hogering (S101) toe te lichten.

Muiden

Op 7 maart is er van 19.00 tot 21.00 uur ook een informatiemarkt in de Kazerne van Muiden over de werkzaamheden aan de A1/A6 Muiderberg. Tijdens deze informatiemarkt wordt informatie gegeven over de werkzaamheden die versneld worden uitgevoerd aan de knooppunten Muiderberg en Diemen. Tijdens deze informatiemarkt is er geen specifieke informatie over de A6 bij Almere.

Om de doorstroming bij de knooppunten Muiderberg en Diemen te verbeteren en de periode van hinder voor weggebruikers en omwonenden zo kort mogelijk te houden, worden deze knooppunten sneller afgebouwd dan gepland. Oorspronkelijk zou het knooppunt Muiderberg pas worden opgeleverd in november 2017, maar dat is vervroegd naar juli 2017. Dat brengt de komende weken vooral in de weekenden veel verkeershinder met zich mee. Klik hier voor een overzicht van alle hinder en afsluitingen.