’Indonesië Dichterbij’ in Club Cell

ALMERE – Club Cell wordt zaterdag 1 april in Indonesische sferen gebracht. Om 16.30 uur openen de deuren van de club aan de Schrijverstraat voor het evenement ’Indonesië Dichterbij’, met optredens van onder andere Tjoens.nl, Melanie Foëh, Asty Dewi, Project Bongo (Arthur Stoker, Mister Indonesisch 2016), Karate-Girls (Finalist Hollands Got Talent 2016), Ayudiareka (Idols 2017) en Tessa Wowor (Miss Indonesisch 2016).

Het belooft een mooie avond te worden voor de Indonesische cultuurliefhebbers, met vele acts en Indonesische delicatessen. De Indonesische dansgroepen Wahana Budaya Nusantara en Stichting Sanggar Tari Sekar Ayu gaan optreden met kinderen tot en met 12 jaar en er zijn demonstraties van Pencak silat groep Sedulur Budi Asli.

Verkiezing Miss & Mister Indonesisch

Verder zal er worden gestreden om de titel van Miss & Mister Indonesisch. Dit is een culturele verkiezing, waarbij jongeren meer over hun achtergrond kunnen leren. De kandidaten leren traditionele vaardigheden als Pencak Silat en Indonesische dans, maar zetten zich ook in voor jongeren en ouderen in Indonesië die het minder goed hebben. Naast hun individuele act zullen de kandidaten onder begeleiding van professionele artiesten en kaderleden samen een culturele uitvoering geven. Het belooft een spannende strijd te worden voor de titel en een Indonesische cultuur studiebeurs. De winnaars worden gekroond door de Indonesische ambassadeur, I Gusti Agung Wesaka Puja en zijn vrouw. Door de samenwerking met de Indonesische Ambassade kan de winnaars een leerrijke reis naar Indonesië worden aangeboden. Bezoekers kunnen genieten van alle optredens en zelf ook hun stem uitbrengen op hun favoriet.

’Indonesië Dichterbij’ is een gezellige avond uit in de vorm van een dinershow. Ter afsluiting is er een after-party met onder andere DJ Iane en Lozado Muziek. Het evenement wordt georganiseerd door stichting Anak Belajar. De dresscode is Gala of Indonesische klederdracht. Tickets vanaf 12,50 euro zijn hier online te bestellen.