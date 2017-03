’Ik wil gewoon weten wat er met mijn zusje is gebeurd’

ALMERE – Deze week heeft hij het ene na het interview gegeven. Benny van Schaijk zit er dan ook behoorlijk doorheen. ,,Het is echt enorm emotioneel allemaal, maar ik heb het er voor over. Ik wil namelijk nog steeds héél graag weten wat er met mijn zusje is gebeurd.”

Hij was 15 jaar oud toen Cassandra verdween en haar lichaam drie weken later werd teruggevonden in de Noorderplassen. Tien jaar later heeft Benny de dood van zijn zus nog altijd geen plekje kunnen geven. ,,Dat is echt onmogelijk zolang we niet weten wat er die nacht gebeurd is.”

Emotioneel

Deze week heeft Benny op de automatische piloot geleefd. ,,Behalve dat het enorm emotioneel is, alle gevoelens komen namelijk weer naar boven, is er ook heel veel aandacht van kranten en televisie. Dat is natuurlijk moeilijk, maar ik heb er bewust voor gekozen iedereen toch te woord te staan. Het is namelijk van groot belang dat deze zaak onder de aandacht blijft. Ik zou nooit mezelf kunnen leven als ik er niet alles aan gedaan zou hebben om een antwoord te krijgen.”

En dus staat Benny alle journalisten te woord en vertelt hij zijn verhaal. Hij is inmiddels 25 jaar oud en woont samen met zijn vriendin. Hoewel hij naar eigen zeggen ’een normaal’ leven leidt, gaat er geen dag voorbij dat hij niet aan Cassandra denkt. ,,Ik doe natuurlijk gewoon m’n ding, maar ik denk elke dag wel aan haar. Bij bepaalde dagen, zoals kerst of een verjaardag, is het extra lastig. Dan mis ik haar gewoon extreem.”

Frustrerend

Dat deze zaak zo bekend is in Almere, was vooral in het begin erg lastig. ,,Tien jaar geleden werd er echt elke dag wel naar gevraagd. Nu is dat gelukkig een stuk minder. Het is niet meer zo dat ik op straat wordt aangeklampt door mensen. Natuurlijk blijven de mensen in mijn omgeving wel vragen naar ontwikkelingen. Helaas kan ik ze nooit heel veel vertellen.”

Dat er zo weinig te vertellen valt doet Benny natuurlijk enorm veel pijn. ,,Het is echt enorm frustrerend. Het contact met de politie is prima, maar we hebben afgesproken dat ze ons niet met elk nieuwtje opbellen. Dat snap ik ook wel, ze willen ons niet keer op keer valse hoop geven. Als ze echt denken iets belangrijks te hebben nemen ze contact op en daarnaast mag ik ze altijd bellen om te vragen of er misschien iets nieuws te vertellen is. Dat heb ik laatst ook gedaan.”

Hoop

Ondanks de geringe ontwikkelingen in de zaak, blijft Benny nog altijd hoop houden. ,,Ik moet wel, anders is het een verloren zaak. Bovendien lees je vaak genoeg over andere zaken die na jaren alsnog worden opgelost. Ik ga er vanuit dat ook wij ooit te weten zullen komen wat er met mijn zusje gebeurd is.”

Hij sluit zich ook aan bij de politie als het gaat om mensen die meer weten over wat zich die zich die bewuste nacht van 24 maart 2007 heeft afgespeeld. ,,Het is duidelijk dat er mensen zijn die meer weten en ik vraag me af hoe lang die nog met zichzelf kunnen leven als ze niets zeggen.”

Oproep

Benny sluit daarom af met een emotionele oproep: ,,Als je iets weet, al is het maar een klein detail, meld dit dan bij de politie! Alle kleine puzzelstukjes bij elkaar zullen misschien uiteindelijk tot de oplossing leiden. Dat zal bij ons heel veel pijn, verdriet en onzekerheid wegnemen. Mijn zusje krijg ik er niet meer mee terug, maar ik wil wel héél graag weten wat er met haar gebeurd is.”