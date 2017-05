Huurwoningen in Almere fors duurder

ALMERE – De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Almere betreft het een stijging van 12,6 procent. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde huurmonitor van Pararius.nl, het grootste online platform voor huuraanbod in Nederland.

In de steden in de Randstad zijn huurwoningen inmiddels al zo duur, dat huurders veel in randgemeenten kijken. In steden waar de woningmarkt overkookt, vinden huurders steeds vaker hun weg naar gebieden buiten de stad. Daardoor schieten huurprijzen ook hier in snel tempo omhoog. Ook Almere wordt gezien als uitwijkgebied van Amsterdam.

Hoewel Amsterdam nog altijd de duurste stad is om te huren in de vrije sector, stabiliseert de prijs daar nu wel. „Naar verwachting komen de huurprijzen van omliggende steden dichterbij de huurprijzen van woningen in de grote stad te liggen”, zo zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius.nl.

Naast Almere namen ook in Zaandam, Haarlem, Heemstede en Hoofddorp de huurprijzen flink toe. Deze stijging wordt door Hans Koeleman, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Almere (HBVA), dan ook niet gezien als een incident, maar als een trend. ,,Er zullen altijd mensen zijn die blijven huren. Een grote groep mensen zal toch altijd aangewezen zijn op huurhuizen.”

Pararius merkt op dat er vooral veel vraag is naar goedkope vrijesectorhuurwoningen. In de middeldure klasse met huurprijzen tussen de 711 en 1000 euro per maand is veel meer vraag dan aanbod. In deze prijsklasse wordt ook nauwelijks gebouwd, omdat gemeenten meer inzetten op sociale huurwoningen.

,,Mensen met lage inkomens krijgen het ontzettend moeilijk. Landelijk, maar ook zeker in Almere”, verwacht Koeleman. ,,Inkomens stijgen niet, maar de vaste lasten wel. Het wordt allemaal steeds duurder en de druk steeds hoger.”