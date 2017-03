Hulphonden veelal door onwetendheid niet overal welkom

ALMERE – Mensen die afhankelijk zijn van een hulphond worden nog lang niet overal zomaar toegelaten met hun viervoeter. Dit ondervindt Almeerder Raymond Keuning regelmatig. Hij heeft een buddyhond vanwege een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) die hij heeft opgelopen door zijn werk bij de Amsterdamse politie. Je ziet niet dat hij iets mankeert, maar toch is hij in grote mate afhankelijk van zijn metgezel.

„Ik heb veel beperkingen en andere psychische klachten door de PTSS. Ik ben heel gevoelig voor allerlei prikkels, zoals geluiden, beelden en geuren. Daarnaast voel ik me onprettig in omgevingen waar veel mensen zijn”, vertelt Keuning. „Ik slaap slecht, kan snel opvliegend zijn, ben angstig, depressief en heb chronische pijnen op diverse plekken in mijn lichaam.” Voordat hij zijn buddyhond Docker had kwam de Almeerder de deur nauwelijks uit. „Maar nu ga ik weer regelmatig naar buiten en kom ik weer vaker ergens.” Omdat je niets aan hem ziet, krijgt de Almeerder regelmatig de vraag of zijn hond bij hem in opleiding is. „Ik moet vaak uitleggen wat er aan de hand is en meestal mag ik dan wel naar binnen, maar het uitleggen kost mij heel veel energie. Iets wat ik dus niet heb.”

Buddyhonden zijn nog een relatief nieuw fenomeen in Nederland volgens Charlot Lammers van KNGF Geleidehonden, één van de hondenscholen die deze honden opleidt. „Een buddyhond haalt mensen met PTSS uit hun isolement, waardoor ze weer deel kunnen nemen aan het sociale verkeer”, vertelt zij. „De hond vergroot het gevoel van veiligheid, biedt troost en rust en vormt een buffer tussen zijn baas en andere mensen. Daarnaast maakt de hond zijn baas bijvoorbeeld ook wakker bij nachtmerries.”

Keuning heeft dan ook veel baat bij zijn metgezel, maar dat hij daarmee niet overal zonder slag of stoot wordt toegelaten heeft wel zijn weerslag op hem. Hoewel mensen met een geleidehond na recente wetswijzigingen niet meer mogen worden geweigerd in openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels, valt het verkrijgen van toegang in de praktijk volgens hem vaak tegen. „Ik heb momenteel ook twee aangiftes lopen tegen bedrijven die mij de toegang geweigerd hebben”, vertelt hij.

Volgens de Stichting Gebruikers Assistentiehonden komen dit soort situaties in de meeste gevallen door onwetendheid. „Wij hebben het afgelopen jaar via ons meldpunt 123 klachten gekregen van mensen met een assistentiehond die ergens waren geweigerd”, vertelt Rianne Tetelepta, coördinator van deze stichting die de belangen behartigt van mensen met alle type assistentiehonden. „We verifiëren alle klachten bij de betreffende gelegenheid en als je dan uitlegt hoe het zit, is het in de meeste gevallen wel opgelost. Zo niet, dan kan de klacht worden neergelegd bij het College voor de Rechten van de Mens. Die kan een onderzoek starten en dan volgt er een uitspraak. Deze is niet bindend, maar kan wel worden meegenomen in een eventuele rechtszaak.”

Buddyhonden zijn net als andere geleidehonden door hun hesje herkenbaar als assistentiehond. „Maar elke hondenschool heeft zijn eigen hesje, eenduidige herkenning zou handiger zijn”, vervolgt Tetelepta. „Maar ik denk vooral dat het creëren van een stukje bewustwording kan helpen. Mensen weten vaak gewoon niet hoe het zit met de wet- en regelgeving omtrent hulphonden.” Dat is ook precies de reden waarom Keuning de media opzocht met zijn verhaal. „Ik ben dan ook heel blij dat er op deze manier aandacht aan wordt besteed”, besluit hij.