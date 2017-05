La Place restaurant in warenhuis Hudson’s Bay

ALMERE – In alle warenhuizen die Hudson’s Bay de komende jaren opent in Nederland, met uitzondering van de vestiging in Amsterdam, komt een restaurant van La Place. Dat maakten de twee bedrijven maandag bekend. De Canadese warenhuisketen opent ook een vestiging in het voormalige V&D-pand in Almere, waar La Place dus ook weer terugkeert.

Hudson’s Bay opent in het derde kwartaal van dit jaar zijn eerste warenhuizen in ons land. De Canadese retailer betrekt daarbij in de meeste gevallen panden die leeg zijn komen te staan door het faillissement van branchegenoot V&D, het vroegere moederbedrijf van La Place.

Na de ondergang van V&D maakte La Place een doorstart onder de vleugels van supermarktconcern Jumbo. De warenhuisketen zelf bleek niet meer te redden. Hudson’s Bay wil in het gat springen dat daardoor in het Nederlandse winkellandschap is ontstaan.

De warenhuizen zullen worden bevoorraad vanuit een distributiecentrum in Mijdrecht. Voor die plek is gekozen wegens de strategische ligging tussen de vier grootste steden.