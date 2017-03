Hudson Bay start wervingscampagne voor personeel

Hudson Bay opent dit najaar winkels in Almere, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Daarna staat de opening gepland van de warenhuizen in Amersfoort, Amstelveen, Enschede, Haarlem en Utrecht gepland. De eerste nieuwe collega’s moeten vanaf 1 juli intern worden opgeleid.

Hudson’s Bay wil het gat vullen dat het faillissement van V&D heeft achtergelaten in het winkellandschap. De keten heeft in de steden waar het neerstrijkt ook veelal gekozen voor panden waar voorheen de failliete branchegenoot in was gevestigd. Ook in Almere wordt het warenhuis gevestigd in het voormalig V&D-pand.