’House of Arts’ openingstentoonstelling KAF

ALMERE – ’House of Arts’ wordt op 27 januari feestelijk geopend in Kunstlinie Almere Flevoland. Zeven uit Flevoland afkomstige kunstenaars kregen carte blanche om deze openingstentoonstelling zelf in te richten. Daarnaast krijgt opkomend talent een rol in de gratis toegankelijke subtentoonstelling ’Magical Mystery Tour’.

De hoofdtentoonstelling ’House of Arts’ laat niet eerder getoond werk zien van zeven Flevolandse kunstenaars die veel hebben betekend voor de internationale kunstgemeenschap. Van in het oog springende streetart door het guerrillacollectief Kamp Seedorf en grensverleggende bouwtechnische vormen van gerenommeerd architect René van Zuuk, tot Fransje Killaars met haar felgekleurde en driedimensionale installaties van textiel.

Daarnaast is werk te zien van Kasper Jongejan, Alex Naber, Lenny Schröder, Studio Makkink & Bey.

Magical Mystery Tour

Met de gratis toegankelijke sub tentoonstelling Magical Mystery Tour krijgt ook opkomend talent een rol. Zestien jonge kunstenaars uit heel Nederland geven een onconventionele, artistieke interpretatie aan thema’s die door de zeven gevestigde House of Arts-kunstenaars zijn geconstrueerd. De in het oog springende werken waaieren als een ‘magical tour’ uit over de openbare delen van het KAF-gebouw.

Onder andere te zien zijn de monumentale schilderwerken van Raquel van Haver, die hedendaagse thema’s zoals ras en religie aanhaalt en hiermee een nominatie voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst binnensleepte. JeanPaul Paula en Florian Joahn presenteren surrealistische modefotografie en Maurice van Es creëert karakterschetsen van ons dagelijkse leven. Maar ook het werk van documentairefotograaf Stacii Samidin siert de muren.

