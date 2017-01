House of Arts in KAF feestelijk geopend

Almere – ,,Wij hebben als Kunstlinie Almere Flevoland één simpele doelstelling: mensen gelukkig maken met kunst”, die woorden sprak algemeen directeur Jeroen van de Wiel vrijdagavond bij de opening van de eerste tentoonstelling in de nieuwe expositieruimte van KAF. Hij verrichtte de openingshandeling samen met burgemeester Franc Weerwind, die op zijn beurt verklaarde trots te zijn op dit cultuurhuis in het centrum van de stad. ,,Een ontmoetingsplek waar jong en oud zich thuis moeten voelen.”

Onverwachte ontmoetingen

De openingstentoonstelling House of Arts – Onverwachte ontmoetingen toont werk van zeven totaal verschillende Flevolandse kunstenaars in de nieuwe museumzalen van KAF Expo. Direct bij binnenkomst spat het werk van Kamp Seedorf van de gangwand. Dit straatcollectief werd bekend met hun harde, humorvolle ‘pieces’ van excentrieke figuren uit de hiphop-, voetbal- en culthoek. De papieren ontwerpen worden gemaakt in een atelier, waarna de mannen ’s nachts vermomd de straat op gaan om ze op het beton te lijmen. Weinig mensen krijgen de kans om een écht Kamp Seedorf werk in de openbare ruimte te zien, want de werken worden op de last van de overheid vaak binnen enkele dagen al verwijderd. Tijdens House of Arts is een nieuwe serie werken echter op groot formaat in volle glorie te bewonderen.

Tussen de deelnemende kunstenaars neemt ook de Almeerse architect René van Zuuk een bijzondere plek in. Aan het plafond van ‘zijn’ zaal hangt een gegolfde kap die aan één zijde open is en waarbinnen een film speelt. Een presentatie van de schuimsnijtechniek die Van Zuuk heeft ontwikkeld. Aan andere kant staan maquettes die volgens deze 3D-snijtechniek zijn gemaakt. Het zijn sierlijke, organische ontwerpen, alsof het kleine beeldhouwwerkjes zijn. Op een sokkel ligt een plaat schuim waarmee de bezoekers zelf kunnen ervaren hoe het principe werkt.

Verder zijn in deze tentoonstelling werken te zien van Fransje Killaars, Alex Naber, Kasper Jongejan, Lenny Schröder en Studio Makkink & Bey. ,,Het is zeldzaam dat zo’n uiteenlopende groep kunstenaars bij elkaar wordt gebracht”, aldus Odette Breijinck, projectleider van House of Arts. ,,Met deze tentoonstelling willen we kunst toegankelijk maken voor jong en oud. Dat is ook de essentie van ons nieuwe expositiebeleid.”

Magical Mystery Tour

Naast de hoofdtentoonstelling is er de gratis toegankelijke subtentoonstelling Magical Mystery Tour. Voor deze gelegenheid is een twintigkoppig kunstenaarscollectief in het leven geroepen: Artwave. De jonge Nederlandse kunstenaars geven hun eigen artistieke interpretatie aan thema’s van de zeven House of Arts-kunstenaars. De kunstuitingen zijn te zien in de openbare delen van KAF.

Binnenklimaat

Om de transformatie van Schouwburg Almere tot het cultuurhuis KAF mogelijk te maken was een grote verbouwing noodzakelijk. De meeste tijd en geld zijn daarbij gaan zitten in het binnenklimaat van de exporuimte. Dat bleek een hele opgave te zijn. Er zijn in anderhalf jaar tijd drie opties voorbijgekomen om dat binnenklimaat constant te krijgen. Dat is noodzakelijk in een ruimte waar je ook kwetsbare kunst wilt kunnen exposeren. De eerste twee opties werden afgeschoten omdat deze de architectuur van het gebouw zouden aantasten. Uiteindelijk is gekozen voor de derde optie, die geheel is weggewerkt in de plafonds van de museumzalen.

Het resultaat van de verbouwing mag er zijn. De eerste expositie, House of Arts – Onverwachte ontmoetingen, is er nog te bewonderen tot en met 2 juli. Toegang kost 5 euro. Er is een ook een randprogrammering met activiteiten voor familie en educatie. Kijk voor meer informatie op www.kaf.nl/expo.