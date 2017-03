Hotel, spa en bar in lege wtc-toren achter station

ALMERE – In de lege blauwe-witte toren, de Martinez-toren, komt een hotel met 158 kamer, een spa, een businessclub en op de vijftiende etage komt een bar met terras. Dat heeft de gemeente donderdag laten weten samen met de ontwikkelaar die het plan gaat uitvoeren voor het Duitse Plaza Hotelgroup.

Het gebouw stond sinds het werd opgeleverd in 2011 leeg. ,,Geweldig dat een gebouw dat beeldbepalend is voor de skyline van Almere zo’n fraaie bestemming krijgt. Dit maakt deze kant van het stationsgebied multifunctioneler en zo veel aantrekkelijker. Met dit goede voorbeeld van transformatie wordt bovendien de kantorenleegstand verminderd”, laat wethouder Mark Pol in een persbericht weten.

In Nederland heeft de Duitse keten een hotel op luchthaven Schiphol. Ze hopen in het tweede kwartaal van volgend jaar open te kunnen gaan.