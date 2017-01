Hoogste gemeentelijke onderscheiding voor Bun

ALMERE – De Almeerse ondernemer Jan Bun heeft maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente en de Vereniging Bedrijfskring Almere de hoogste gemeentelijke onderscheiding, de Bonifatiusspeld, gekregen. Het bedrijf Dimensio werd uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar.

Bun is mede-eigenaar van meerdere supermarkten, waaronder een aantal in Almere, doet aan projectontwikkeling en heeft meerdere vastgoedobjecten. Hij was niet aanwezig bij de uitreiking van de speld in het KAF, de voormalige Schouwburg, want hij was op vakantie. Hij liet in een reactie weten ’super vereerd’ te zijn. ,,Zeker een verrassing. Maar eigenlijk bestemd voor de hele familie en al onze medewerkers, want alleen kun je niets.”

De Almeerse ondernemer was dit jaar onder meer in het nieuws vanwege zijn plannen voor een openluchtzwembad in het Weerwater. Een aantal jaar geleden liet hij zich met andere ondernemers horen als fel tegenstander van een Retailpark in Poort dat er uiteindelijk niet kwam. Het familiebedrijf begon in Haven, zat onder meer in het huidige pand van café-restaurant Anno op de Grote Markt in Stad en was onder meer bekend vanwege de Bunburger, een broodje hamburger.

Dimensio

Het bedrijf Dimensio, dat voornamelijk in zakken doet, kreeg de award en bijbehorende cheque van vijfduizend euro volgens juryvoorzitter en wethouder van Economische Zaken Mark Pol onder meer omdat het bedrijf dat in Buiten zit ontzettend goed bezig is met duurzaamheid. De onderneming was samen met theatergezelschap Vis à Vis en labeldrukker Telrol genomineerd. De cheque gaf Erno Keizer van Dimensio echter direct weer terug met de boodschap dat een kruispunt bij de onderneming in de buurt, Koningsbeltweg met dit geld wellicht aangepakt kan worden. ,,Er loopt daar een fietspad en dat moet echt veiliger. We zien daar te vaak ongelukken gebeuren”, zo zei Keizer. Maar dat was volgens wethouder Frits Huis niet de bedoeling van de cheque, die hij dan ook weer terug gaf. ,,Naar dat kruispunt gaan we nog wel een keer kijken. Dat zeg ik toe”, liet Huis naderhand weten. Keizer gaat zich nu beraden waar hij en het bedrijf het bedrag aan gaan besteden.

Kritisch

Burgemeester Franc Weerwind keek in zijn nieuwjaarsspeech uiteraard terug op het afgelopen jaar en blikte ook vooruit. Centrale thema was daarin ’kennis hebben is macht en kennis delen is kracht’. In zijn terugblik was hij opvallend kritisch op het beeld dat er is over de Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden. ,,Ik krijg vaak de vraag van wat gaat er toch allemaal fout bij de Floriade? Ik moet zeggen dat we daar nadrukkelijk van hebben geleerd en dat we een aantal zaken anders en beter moeten aanpakken. We trekken ons dat aan, maar we zijn er nog altijd van overtuigd dat de tentoonstelling een kans voor onze stad is”, sprak Weerwind over het project waar de afgelopen tijd en ook de komende periode nog heel veel over gesproken gaat worden door het gemeentebestuur.