Honderden lopers trotseren wind tijdens Lenteloop

ALMERE – De omstandigheden tijdens de Lenteloop, jaarlijks georganiseerd door atletiekvereniging Almere ’81, waren behoorlijk pittig. De honderden deelnemers die aan de start verschenen, of ze nou de tien, twintig of dertig kilometer liepen, zeiden het vrijwel unaniem. ,,Wat een wind. Wat was dat afzien.”

De regen bleef gelukkig wel weg, maar de wind, daar hoorde je echt iedereen over. Zelfs de winnaar en de winnares van de dertig kilometer, toch wel de hoofdafstand van de dag. Bij de mannen ging de winst naar de Italiaan Gabriele Fantasia, bij de vrouwen naar de Almeerse Samantha de Knijff. Fantasia deed iets minder dan 1.54 uur over de afstand, De Knijff iets minder dan 2.17 uur. ,,Op voorhand hoopte ik onder de 2.30 uur te finishen, dus dat is dik gelukt”, aldus de tevreden winnares die in voorbereiding is op de marathon van Rotterdam. ,,Daar wil ik mijn record van 3.43 uur verbeteren. Als ik dan zie dat ik nu deze tijd over dertig kilometer loop, moet dat gaan lukken. Al hangt het natuurlijk wel af van de weersomstandigheden.”

Mooie voorbereiding

Vandaag waren die in ieder geval pittig, aldus De Knijff. ,,Maar de wind die je tegen krijgt, heb je ook een keer in de rug”, lachte de Almeerse na afloop. ,,Ik ben iets te hard gestart, dus ben na een tijdje wel wat rustiger gaan lopen.” Al vanaf de start liep De Knijff op kop en uiteindelijk finishte de concurrentie ver achter haar. ,,Een prima wedstrijd en een mooie voorbereiding op Rotterdam dus.”

Ook de winnaar bij de mannen, de in Amsterdam wonende en in Almere werkende Italiaan Gabriele Fantasia, liep vrijwel de hele wedstrijd alleen. De eerste acht kilometer liep hij nog samen met een ander, maar daarna ging hij solo op avontuur. ,,Twee minuten voor mij liep nog wel de uiteindelijke winnaar van de 20 kilometer (Almeerder Youri Severin, red.), maar die mocht een ronde minder”, vertelde Fantasia in het Engels. ,,Voor mij was vandaag ook een mooie voorbereiding op Rotterdam. Daar wil ik mijn persoonlijke record van 2.40.16 uur verbeteren. Die 16 seconden moeten er natuurlijk af”, aldus Fantasia lachend.

Heerlijk

De wind maakte het ook voor Fantasia zwaar. ,,Het waaide erg hard. Maar het was, op dit parcours, ok√©. Het was heerlijk om langs het water te rennen”, blikte hij terug op de route die drie keer langs de Hoge Vaart en de Leeghwaterplas voerde. ,,En nu ga ik nog een klein stukje uitlopen.”