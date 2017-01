Hoger beroep moordzaak Niki Lawalata van start

AMSTERDAM – Het hoger beroep in de zaak van de moord op Niki Lawalata gaat woensdag van start in de rechtbank van Leeuwarden. De van oorsprong Uitgeestse werd in 2013 in Almere om het leven gebracht. De Almeerse Sylvana W. is verdachte. Zij werd eerder tot dertien jaar cel veroordeeld.

Niki Lawalata, die zelf in Amsterdam woonde, kwam om in het huis van haar vriend Hani K. Haar vriend had eerder een relatie met Sylvana W. Deze vrouw zou uit jaloezie de moord hebben gepleegd. Lawalata zou om het leven zijn gebracht door wurging en een klap op het hoofd met een karaf.

Volens Omroep Flevoland wil de advocaat van Sylvana W. woensdag aantonen dat niet zijn cliƫnt, maar vriend Hani K. de dader is. De rechtszaak wordt uitgespreid over twee dagen: woensdag en volgende week vrijdag.