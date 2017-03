Hoge opkomst op Helen Parkhurst verwacht

ALMERE – Het lijkt er op dat op het Helen Parkhurst(HP), de enige school in het voortgezet onderwijs in Almere waar scholierenverkiezingen zijn georganiseerd, er een hoge opkomst is. Halverwege de middagpauze had al meer dan veertig procent van de ruim negentienhonderd leerlingen een stem uitgebracht.

,,Het was net even rustig, maar nu heeft de bovenbouw pauze en wordt het weer druk”, vertelt Dada Amoilafoe, eersteklasser op het Technasium van het HP. Hij zit samen met zijn klasgenoten Ryon Haveman en Sam Smeets in stemlokaal 1 op de school in stad.

Op Stembureau 2 op de eerste verdieping, bij Nikki Gorter, Roos van der Schoot en Terry Verhoef uit 3 VWO, is het een stuk rustiger dan beneden bij Stembureau 1. ,,We hebben al wel aardig wat stemmer gehad hoor, maar nu even niet. We zien dat er veel serieuze stemmen worden uitgebracht, maar volgens mij ook wel wat trollen. Zo is er al een paar keer op Jezus Leeft en de Piratenpartij gestemd, maar waarom ze dat hebben gedaan konden ze niet uitleggen. Echte trolstemmen dus. Of dat in het echt ook kan weet ik eigenlijk niet”, vraagt Nikki Groter zich af.

,,Ik heb in ieder geval op een partij gestemd die de basisbeurs voor studenten weer terug wil. Volgens mij is dat wel handig als je straks wilt studeren en ik gun andere mensen dan mezelf ook een studie”, vult Terry Verhoef haar klasgenoot aan. ,,Ik heb me er eerlijk gezegd niet genoeg in verdiept dus ik heb gestemd op wat mijn ouders ook gaan stemmen. Volgens mij gaat het namelijk wel goed in Nederland en moeten we dat vasthouden”, reageert Nikki daar weer op. ,,Wat de uitslag hier uiteindelijk gaat worden durf ik nog niet te voorspellen. Het is namelijk echt heel wisselend”, aldus Roos.

,,We merken inderdaad dat er best wisselend wordt gestemd. Ik geloof dat GroenLinks, D66, VVD en de PVV op het moment aan de leiding gaan. Er is een telcommissie in het leven geroepen en die zijn al bezig met de eerste stemmen tellen, maar ik kan daar nog niets over zeggen, want daarmee zou ik het stemgedrag kunnen beïnvloeden en dat is niet de bedoeling”, vult David le Clercq, leraar Geschiedenis op het HP aan. ,,We hebben met de meeste klassen de Stemwijzer ingevuld, we hebben het gehad over het systeem en waar op gestemd kan worden. We gaan straks na vier uur de stemmen tellen en dan zo snel als mogelijk doorgeven aan Prodemos, de landelijke organisatie die de verkiezingen organiseert, en dan wordt de uitslag vanavond in het Jeugdjournaal bekend gemaakt.”