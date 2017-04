Hockeyers verspelen kans op rechtstreekse handhaving Hoofdklasse

TILBURG – Het was op voorhand al een lastige opgave, maar zondagmiddag hebben de Almeerse hockeyers hun laatste kans op rechtstreekse handhaving in de Hoofdklasse verspeeld. Door met 3-2 in en van Tilburg te verliezen, is het voor de Almeerders onmogelijk geworden om de play-offs te ontlopen.

In theorie kan het zelfs nog gebeuren dat Almeerse rechtstreeks degradeert, al is ook die kans klein. In eigen huis moet de ploeg van Alex Verga, dat nu een-na-laatste staat, zondag dan van Amsterdam verliezen. Tegelijkertijd moet huidig hekkensluiter Qui Vive dan winnen van nummer zeven HGC. In dat geval zouden Almeerse en Qui Vive evenveel punten hebben en wordt er gekeken naar doelsaldo en onderling resultaat. ,,De kans is dus groot dat we play-offs halen en dan moeten strijden om lijfsbehoud”, aldus coach Verga. ,,Toen we aan dit seizoen begonnen, voor het eerst in de Hoofdklasse, hadden we daarvoor getekend.”

Wrang

Toch voelt de situatie een beetje wrang, geeft ook Verga toe. Dat is te wijten aan het feit dat Almeerse Hockey Club dit seizoen regelmatig wedstrijden verloor of gelijkspeelde, terwijl er qua spelbeeld veel meer in had gezeten. Ook tegen Tilburg, zondagmiddag dus, was dat het geval. Het was vooral de eerste helft waarin Almeerse de wedstrijd uit handen gaf. Al na vier minuten kwam Tilburg op voorsprong via een strafcorner en na ruim een half uur viel, via een prima afstandsschot, ook de 2-0. Zelf wist Almeerse nauwelijks iets te creëren. ,,We speelden op misschien tien procent van ons kunnen”, analyseerde Verga. ,,Op dit niveau kan dat niet. Hier moet je altijd scherp zijn, altijd nadenken. En dus met volle energie spelen.”

De coach zag dat in de tweede helft, na ‘een hoop gescheld’ in de kleedkamers, een stuk beter gaan. Almeerse was feller, scherper en gretiger. Dat betaalde zich binnen een minuut uit in een doelpunt van Justo Engelander, die op aangeven van Manu Verga de 2-1 kon binnentikken. Vier minuten later was het alweer raak toen Huub de With, na een mooie combinatie met Terrance Pieters, een strafcorner benutte: 2-2. ,,In de tweede helft kon je zien dat wij het, als we inzet tonen, iedere ploeg lastig kunnen maken. Maar waarom dat in de eerste helft dan niet lukt, is mij ook een raadsel”, aldus Verga.

Onhoudbaar

De wedstrijd werd uiteindelijk toch nog uit handen gegeven. Met nog 26 minuten te spelen bleek een hard schot van Tilburg onhoudbaar voor Almere-keeper Youri Beck: 3-2. Een aantal strafcorners dat Almeerse in de slotfase nog kreeg, kon niks meer aan die stand veranderen. ,,Het is wat het is”, vervolgt Verga. ,,Volgende week Amsterdam en dan kijken we waar we eindigen.”