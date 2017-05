Hockeyers ondanks nederlaag zeker van play-offs

ALMERE – De Almeerse hockeyers hebben zondagmiddag de laatste reguliere wedstrijd in de Hoofdklasse met 1-3 verloren van Amsterdam. Na 22 wedstrijden heeft Almeerse uiteindelijk 10 punten en dat is genoeg voor een elfde plek in de competitie. Daarmee is de eerste doelstelling behaald: het plaatsen voor de play-offs.

Zondagmiddag kon het op papier nog spannend worden, want als Almeerse zou verliezen en hekkensluiter Qui Vive zou winnen van HGC, dan zou Almeerse nog kunnen zakken naar de laatste plaats en daarmee rechtstreeks degraderen. Zover kwam het niet, want Qui Vive speelde gelijk. Dat de Almeerders zelf met 1-3 verloren van Amsterdam, kon niemand na afloop nog deren. ,,We zijn tevreden dat we nu de play-offs mogen spelen. Als promovendus hebben we het dit jaar goed gedaan. De overstap van Overgangsklasse naar Hoofdklasse is nu eenmaal groot”, aldus aanvoerder Robin Herweijer.

Alle kanten op

De play-offs worden gespeeld op 3, 10 en mogelijk 11 juni. Eerst zullen de kampioenen van de Overgangsklasse A en B het tegen elkaar opnemen, waarvan de winnaar promoveert naar de Hoofdklasse. De verliezer van dat duel neemt het op tegen Almeerse, ook met de inzet om te promoveren. Almeerse speelt dan dus om degradatie te voorkomen. ,,Wat wij niet moeten doen, is de tegenstander onderschatten. We hebben stappen gemaakt, dit seizoen veel geleerd, maar een play-off is nu eenmaal een wedstrijd die helemaal op zichzelf staat. Zo’n wedstrijd kan alle kanten op vallen”, aldus spits Manu Verga.

Wie de tegenstander wordt, is nog volledig onduidelijk. De Overgangsklasse duurt tenslotte nog twee weken. Op dit moment gaat Schaerweijde aan kop in de Overgangsklasse A en SCHC in de Overgangsklasse B. ,,Maar we hebben geen voorkeur. We zien vanzelf wel tegen wie we moeten”, kijkt Herweijer vooruit. ,,Dit seizoen was zowel mentaal als fysiek zwaar. Mentaal omdat we heel erg moesten wennen aan het feit dat we veel verloren, fysiek omdat het niveau en het tempo veel hoger liggen.”

Taai

,,Het was inderdaad een taai seizoen”, zegt ook Verga. ,,Vanaf de zijlijn is dat nog wel eens lastig om te zien, maar we speelden iedere week tegen de beste spelers van de wereld. Of we nu handhaven of degraderen, het was sowieso een mooi jaar. Een geweldig avontuur. We zijn er geweest: de Hoofdklasse.”

De laatste wedstrijd in de Hoofdklasse was Almeerse in ieder geval kansloos. Amsterdam scoorde na zeven minuten de 0-1 en twee minuten later de 0-2. In de tweede helft werd ook de 0-3 binnengeschoten. Met nog zes minuten te spelen kon Terrance Pieters de eer nog enigszins redden door de 1-3 te scoren.