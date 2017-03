Hockeyers maken zich na nederlaag op voor cruciale weken

ALMERE – Na de forse nederlaag van vorige week in en tegen Rotterdam, toen verloor Almeerse met 8-2, zijn de hockeyers ook dit weekend weer tegen een enorme dreun aan gelopen. In eigen huis trok Almeerse met 5-1 aan het kortste eind tegen Den Bosch. En ook al is het seizoen in de Hoofdklasse nog lang, moeten de Almeerders zich nu opmaken voor twee ogenschijnlijk cruciale weken.

Almere staat nu elfde in de Hoofdklasse en heeft 7 punten uit vijftien wedstrijden. Qui Vive is hekkensluiter met 4 punten, maar Hurley, Tilburg en Pinoké staan met respectievelijk 9, 10 en 15 punten boven de Almeerders. De nummer twaalf, op dit moment dus Qui Vive, degradeert rechtstreeks. Nummers elf en tien spelen play-offs om lijfsbehoud, terwijl de nummer 9, op dit moment Pinoké, direct veilig is. Aankomend weekend speelt Almeerse uit tegen Pinoké en een week later volgt in eigen huis Hurley. ,,Op die twee ‘6 punten-wedstrijden’ staat inderdaad veel meer druk, maar daar kunnen we over het algemeen goed mee omgaan”, aldus aanvoerder Robin Herweijer.

Zware weken

,,Het waren twee zware weken”, gaat de captain verder, terugkijkend op de nederlagen tegen Rotterdam en dit weekend dus Den Bosch. ,,We hebben harde klappen gekregen. Verliezen is natuurlijk zuur, maar het is extra pijnlijk omdat we telkens ons eigen niveau niet halen. Als je naar vandaag kijkt, zie je dat we vooral in de eerste helft veel te makkelijk doelpunten weggeven. Dat moet echt anders.”

De analyse van Herweijer klopt als een bus. Al na zes minuten spelen kwam Den Bosch op voorsprong. Tien minuten later liepen de Brabanders uit naar 0-2, terwijl het Terrance Pieters was die namens Almeerse een minuut na die tweede treffer de 1-2 scoorde via een strafcorner. Het Almeerse doelpunt had echter weinig betekenis omdat Den Bosch nog voor rust tot 1-4 uitliep. In de tweede helft speelde Almeerse beter, was het bij vlagen zelfs kansrijk, maar kwam het niet tot scoren. Den Bosch scoorde nog wel en dus eindigde de wedstrijd in 1-5.

Resultaat

Wat opvalt is dat de hockeyers de afgelopen weken vaak zeggen dat het ‘eigen niveau’ niet wordt gehaald. Het resultaat lijkt daarbij vaak minder belangrijk. ,,De uitslag van een wedstrijd is natuurlijk minder makkelijk te beïnvloeden”, legt Herweijer die benadering uit. ,,Althans, het resultaat van een wedstrijd wordt bepaald door het niveau dat je laat zien. Het is nu uithuilen en dan de komende twee weekenden knallen.”