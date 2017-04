Hockeyers komen tekort tegen HGC

ALMERE – De herenteam van Almeerse heeft zondag niet voor een stuntje kunnen zorgen tegen HGC uit Wassenaar. Tegen de individuele kwaliteiten van vooral de buitenlandse spelers van de gasten waren de Almeerders, ondanks dat er kansen waren op meer, niet opgewassen: 3-1.

Het team van trainer Alex Verga kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar de inzet van Manu Verga belandde in het zijnet. Vlak daarna werd een foutje op het middenveld direct afgestraft en maakte Tom Hiebendaal de openingstreffer. Almeerse kwam vervolgens voor rust nog langszij via Stijn Veldhuizen, na een goede pass van Floris Kuiper. Na de pauze hield doelman Youri Beck eerst nog een strafcorner van Tristan Algera tegen, maar bij de corner die daar direct op volgde moest Beck buigen. Fred Morris raakte daarna namens de Almeerse nog de paal, maar na een schitterende backhand vol in de bovenhoek van Joaquín Menini was het verzet van Almere gebroken. ,,We hebben eigenlijk vandaag, op Daan Dekker na, allemaal ons niveau niet gehaald en dat is toch echt nodig om iets te kunnen betekenen. Het was gewoon te slordig en niet goed genoeg”, aldus trainer Verga na afloop.

Almere blijft ondanks het verlies op de tiende plaats staan in de Hoofdklasse. ,,We moeten gewoon reëel zijn en dan weet je dat we het moeilijk krijgen tegen ploegen als dit. In het begin van het seizoen vlogen we er dan nog wel eens vol op met het idee dat we iets zouden kunnen halen, maar daar komen we gewoon kwaliteit voor tekort”, zo keek Justo Engelander terug op de verliespartij. ,,Dat is niet erg, dat is gewoon zo, maar in het begin van het seizoen zorgde dat nog wel eens voor wrevel. Dat is nu gelukkig niet meer zo. We hebben ons verwachtingspatroon aangepast. We verliezen vandaag dan ook terecht, maar goed we hebben met Pasha Gademan, Terrance Pieters en Erwin Kruisbrink ook drie geblesseerden en die misten we echt vandaag. Niet alleen vanwege hun hockeykwaliteiten, maar ook als team met het wisselen. We komen dat toch ook daarin tekort in de breedte van onze selectie en zij hebben dat dan wel en dat is gewoon een constatering.”

Volgende week moeten de Almeerse heren naar Oranje Rood in Eindhoven.