Hockeyers in één klap terug in strijd om lijfsbehoud

ALMERE – De Almeerse hockeyers hebben zondagmiddag de op papier zeer belangrijke wedstrijd tegen Hurley gewonnen. In eigen huis werd de ploeg uit Amstelveen met maar liefst 4-1 verslagen en daardoor klimmen de Almeerders van de twaalfde en laatste plaats omhoog naar de tiende plek in de Hoofdklasse.

,,Ja, er kan veel in een week veranderen”, aldus coach Alex Verga die vorige week na de zoveelste nederlaag (1-4 tegen Pinoké, red.) aangaf dat er weinig hoop en vertrouwen in de ploeg over was. ,,Maar vertrouwen is ongrijpbaar. We hebben de afgelopen week veel met elkaar gepraat en gezegd dat we voor elkaar willen strijden, maar ook willen strijden voor iedere centimeter op het veld. En dat is vandaag gelukt”, aldus de zeer tevreden oefenmeester.

Strijd

Gestreden werd er en dat ging de Almeerders vanaf de eerste minuut goed af. Toch viel het eerste doelpunt pas een paar seconden voor rust, toen Jonas de Geus de bal met zijn backhand vol in de kruising schoot. Een wereldgoal. Vier minuten na rust trok Hurley de stand gelijk door een strafcorner binnen te schieten: 1-1. Twee minuten later scoorde Manu Verga echter zijn eerste doelpunt in de Hoofdklasse en tekende daarmee dus voor de 2-1. Ook dit doelpunt was er een om in te lijsten, want via een strafcorner werd er eerst uitstekend gecombineerd met ploeggenoten Robin Herweijer en Terrance Pieters. En alsof alles leek te lukken, was ook de 3-1 een prachtexemplaar. Weer een strafcorner werd uitstekend stilgelegd door Pieters en opnieuw was het Verga die zijn vizier op scherp had. Een minuut voor het eindsignaal was Daniël de Haan ook nog trefzeker toen hij de 4-1 binnenschoot.

Terug naar aard

Net als coach Verga, was ook zijn zoon en tweevoudig doelpuntmaker Manu Verga tevreden. ,,Vandaag hebben we laten zien dat we nooit opgeven. Hoe moeilijk we het ook hebben in de Hoofdklasse. Ik ben zó blij. We zijn terug naar onze aard gegaan, hebben gevochten en met passie gespeeld.”

Voor Verga persoonlijk ook wel fijn dat hij eindelijk weer eens scoorde. Al het hele seizoen, waarvan hij het begin moest missen door blessureleed, stond hij droog. ,,Dan heb je dit wel nodig.” Overigens opmerkelijk was het dat vaste keeper Youri Beck niet werd opgesteld. De goalie was wel aanwezig en liet weten niet geblesseerd te zijn, maar er verder niks over kwijt te willen. Opvallend genoeg gaf Alex Verga aan dat Beck ‘niet honderd procent fit’ was. Daardoor was er een belangrijke rol voor reservekeeper Thom Veldhuizen weggelegd, die met een aantal goede reddingen een belangrijk aandeel had in de overwinning.