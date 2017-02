Hockeyers vol goede moed richting tweede seizoenshelft

ALMERE – Na een winterstop van ruim twee maanden wordt aanstaande zondag de Hoofdklasse hockey hervat. De Almeerse hockeyers, dit jaar voor het eerst uitkomend op het hoogste niveau van Nederland, zijn er klaar voor. In ieder geval wel als het aan kersverse internationals Jonas de Geus (18) en Terrance Pieters (20) ligt.

De Geus en Pieters zijn sinds januari international omdat ze door bondscoach Max Caldas werden uitgenodigd om mee te gaan op trainingskamp naar Zuid-Afrika. Daar maakten ze hun eerste minuten voor Oranje. Nu, in de tweede seizoenshelft van de Hoofdklasse, zullen ze vooral vormbehoud moeten tonen. ,,Dat heeft de bondscoach zelf gezegd”, aldus Pieters. ,,De vorm is heel belangrijk. We moeten presteren op dit niveau. Natuurlijk neemt dat een beetje druk met zich mee, maar het is ook wel lekker. Presteren voor je club wil je, hoe dan ook, toch wel.”

Genadeloos

Almeerse Hockey Club staat op dit moment tiende van de twaalf in de Hoofdklasse en zet alles op alles om degradatie te voorkomen. ,,Of dat nou met of zonder play-outs is”, vertelt De Geus. ,,Er zijn nu zo’n vijf ploegen die het onderin met elkaar moeten uitvechten. Dat zijn dus ook de clubs waartegen we punten moeten zien te pakken. Als je de Hoofdklasse met de Overgangsklasse van vorig seizoen vergelijkt, is het verschil groot. Toen konden we relatief matig spelen en toch winnen, terwijl we nu iedere wedstrijd op ons best moeten zijn. Anders vliegen we er genadeloos hard af.”

Aanstaande zondag wacht meteen de op papier zeer belangrijke thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Qui Vive. Als Almere verliest, komt de ploeg uit De Kwakel op gelijke hoogte. ,,Om nu te zeggen dat we moeten winnen, is misschien wat overdreven, maar we zijn ons er zeker van bewust dat een overwinning zeer belangrijk kan zijn. Mochten we wel verliezen, is er overigens nog niks aan de hand. Dan komen er nog genoeg wedstrijden om punten te pakken”, analyseert De Geus de situatie. ,,Het wordt in ieder geval een zware wedstrijd”, vult Pieters aan. ,,De winterstop heeft lang genoeg geduurd. Eindelijk mogen we weer beginnen.”

Cirkels

De winterstop kwam overigens op een goed moment voor de Almeerders, want de ploeg van coach Alex Verga verloor in de weken daarvoor zes keer op rij. ,,Onze mindset is nu ook veranderd”, aldus Pieters. ,,We beseffen dat we nog meer moeten doen om te presteren. Meer krachttraining, meer toewijding.” Volgens De Geus is er de afgelopen weken in ieder geval veel getraind op het spel in de cirkels. ,,We hebben vaak goed gespeeld, maar te weinig gescoord. En dat terwijl we dan wel tegentreffers om de oren kregen. Een lesje effectiviteit, inderdaad. Uiteindelijk moet het in de cirkels gebeuren. Daar ligt onze focus nu.”