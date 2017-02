Hockeyers blijven in zaal Hoofdklasse

Manu Verga, links, namens Almere eerder dit zaalseizoen in de Topsporthal in Poort. - Archieffoto: Studio Kastermans

ALMERE - Het eerste herenteam van hockeyclub de Almeerse heeft zich dit weekend in Rotterdam weten te handhaven op het hoogste niveau, de hoofdklasse, van de zaalcompetitie. In de play outs werd één keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld en dat was voldoende voor handhaving.